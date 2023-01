Waarom zijn bitterballen op feestjes en recepties zoveel populairder dan bloemkool? Waarom nemen we als mens toch zoveel beslissingen waar we achteraf spijt van hebben? En hoe zorg je ervoor dat 75 mensen, zonder dat ze het zelf echt willen of beseffen, zomaar hun schoenen uittrekken? Klinisch psycholoog Elke Van Hoof laat je op een heel nieuwe manier kennismaken met ons brein. Ze leert je dat er een oermens woont in je brein en dat is blijkbaar nog goed ook.