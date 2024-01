De start van een nieuw jaar is voor sommigen het moment om hun uitgebluste relatie onder de loep te nemen. Ga je uit elkaar of geef je de relatie nog een laatste kans? 5 vragen aan seksuoloog Cathelijn Kames.

Voor koppels bij wie de relatie zo goed als op lijkt, kan het nieuwe jaar een gelegenheid zijn om hulp te zoeken of zelfs een echtscheiding te overwegen. Uit onderzoek van de Universiteit van Washington blijkt immers dat relatiebreuken een seizoensgebonden patroon vertonen. Vooral in het begin van een nieuw jaar en na de zomermaanden zouden de meeste echtscheidingen aangevraagd worden. In het Verenigd Koninkrijk staat de eerste werkende maandag van het jaar zelfs bekend als ‘National Divorce Day’ omdat advocatenkantoren dan opvallend vaker vragen over echtscheidingen krijgen. Seksuoloog Cathelijn Kames merkt uit de praktijk dat het in ons land niet veel anders is.

Wat is de verklaring?

Kames: De meeste mensen worden niet plots wakker en beslissen om uit elkaar te gaan. Er gaat een heel proces aan vooraf. Tijdens de eindejaarsvakantie brengen koppels meer tijd met elkaar en kunnen conflicten sneller exploderen. Bovendien zorgen propvolle agenda’s, eventuele financiële zorgen en de druk om extra goed voor de dag te komen tijdens de feesten voor stress. Tegelijk worden we in die periode gebombardeerd met liefde en warmte door de vele kerstfilms op televisie waar het geluk van afspat. Als jij dat gevoel niet hebt, is dat mogelijk een moment waarop de wonde begint te etteren. Januari kondigt zich vervolgens aan met de keuze: gaan we uit elkaar of zoeken we hulp bij een therapeut?

Een ander ‘topmoment’ voor relatiebreuken is naar verluidt na de zomervakantie.

Kames: Ik heb de indruk dat vooral koppels met kinderen de knoop doorhakken aan het einde van de zomer. Kinderloze koppels zijn wat flexibeler qua timing voor een breuk. Ook in de zomervakantie is er de druk van de ‘happy family’. Wanneer dat anders uitdraait, is dat een harde confrontatie. Ouders proberen hun kroost alsnog een leuke zomervakantie te bezorgen alvorens de beslissing te nemen bij het begin van het nieuwe schooljaar.

Zowel de zomervakantie als de eindejaarsperiode is een tijd van evalueren, van terugblikken en vooruit kijken. Vaak stellen mensen zichzelf een deadline. Koppels van wie de relatie in het slop zit, geven zichzelf bijvoorbeeld tot het einde van het jaar om daarna te bekijken hoe het verder moet. Deadlines stellen is menselijk. Het is iets wat we allemaal doen, ook los van een relatie.

Is werken met zo’n deadline heilzaam?

Kames: Als therapeut ben ik daar geen voorstander van. Ook in de therapieruimte leggen koppels zichzelf soms een deadline op: “We doen nog zes sessies en daarna evalueren we.” Alsof ze op school zitten. Op die manier leggen ze opnieuw onnodige druk op de relatie met vragen als ‘”doen we het goed?” of “zijn we al waar we willen zijn als koppel?”. Die druk werkt mogelijk averechts, je vergeet te genieten van het moment en van de kleine dingen die wel nog allemaal goed gaan. Sommige koppels zitten al jaren in de sleur en dat los je niet op met een deadline. Trouwens, het is normaal dat niet alles altijd op rolletjes loopt. Elkaar leren kennen in de loop van dat hobbelige parcours, is net ontzettend verbindend.

Gaan we dan te snel uit elkaar?

Kames: Anders dan 50 jaar geleden is het vandaag makkelijker om uit elkaar te gaan. Koppels leven veel onafhankelijker van elkaar, ook financieel. We leven daarnaast ook in een maatschappij waarin er heel wat keuzeopties en verleidingen zijn. Het kan altijd beter. Of dat geloven we toch. Mensen kiezen op Tinder de beste persoon uit hun verschillende matches, maar houden in het achterhoofd dat er ergens anders misschien een nóg betere match rondloopt. Ze stellen zich vaker de vraag of iets of iemand wel de moeite waard is. Terwijl je ook bij jezelf op zoek mag gaan naar bepaalde valkuilen: als je vorige relatie bijvoorbeeld op de klippen liep omdat jij je onzeker of jaloers voelt, kan dat een bom onder je volgende relatie leggen indien je daar niet individueel mee aan de slag gaat. Vaak is het de moeite waard om bij een relatiebreuk een persoonlijk proces te ondergaan. Dat geldt ook voor mensen in een relatie.

Welk advies hebt u voor stellen die bij het begin van een nieuw jaar het vuur opnieuw willen aanwakkeren?

Kames: Zit je met twijfels of je nog bij je partner wilt blijven, dan wil dat zeggen dat er nog steeds een stukje engagement is. Is de goesting er bij allebei? Grijp die kans, maar ga er wel mee aan de slag. De tijd alleen zal je niet vooruithelpen, wel wat je in die tijd doet. Dat betekent doelbewust bij elkaar inchecken en samen leuke dingen doen. Heel veel koppels leven van week tot week zonder enig moment van verbinding te hebben. Concreet kun je wekelijks een date inplannen. Dat hoeft heus niet met allerlei toeters en bellen te zijn. Ga gewoon eens samen iets drinken op café, zet de televisie uit en praat met elkaar of kook samen een maaltijd in plaats van een takeaway te bestellen.

Tips van seksuoloog Cathelijn Kames voor een diepere connectie:

Ga wekelijks op date. Vervang een avond op de zitbank door een andere activiteit. Speel bijvoorbeeld een spel of ga samen dansen. Geen tijd? Plan jullie dates in of kies een vast moment tijdens de week.

Communiceer. Zeg niet wat je denkt, maar wat je voelt. Voel jij je bijvoorbeeld onzeker? Vertel het aan je partner. Vind je dat lastig? Zet jullie neuzen in dezelfde richting, letterlijk en figuurlijk. Tijdens het wandelen of in de wagen voeren jullie vaak de beste gesprekken.

Gebruik de taal van de liefde. Spreek warme woorden uit. Zeg bijvoorbeeld hardop wat je aantrekkelijk vindt aan de ander of waar jij dankbaar voor bent in je relatie.

Heb je behoefte aan meer tips? Je kan Cathelijn Kames volgen op sociale media @cathelijnkames of vind meer informatie op haar website.