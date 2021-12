De Amerikaanse president Joe Biden wil tegen 2030 een einde maken aan de hiv-epidemie in de Verenigde Staten. Een nieuwe nationale strategie moet hiv en aids aanpakken.

De Amerikaanse president Joe Biden wil tegen 2030 een einde maken aan de hiv-epidemie in de Verenigde Staten. Een nieuwe nationale strategie moet hiv en aids aanpakken. Dat kondigde het Witte Huis woensdag aan ter gelegenheid van de Wereldaidsdag.

De coronapandemie heeft een negatieve invloed gehad op alle aspecten van de strijd tegen hiv en aids, van preventie tot behandeling en onderzoek. De Verenigde Staten willen zich daarom meer inspannen om de ziekte tegen te gaan. Bidens voorganger Donald Trump beloofde eerder ook om de hiv-epidemie in het land tegen het einde van dit decennium 'uit te roeien'.

Volgens recente schattingen van het Amerikaanse Centrum voor ziektecontrole en -preventie leefden eind 2019 ongeveer 1,2 miljoen Amerikanen met een hiv-infectie. Datzelfde jaar kregen 36.801 mensen een hiv-diagnose. Volgens het rapport daalde het cijfer van diagnoses met negen procent tussen 2015 en 2019.

Het hiv-virus beschadigt het immuunsysteem. Hierdoor wordt het steeds moeilijker voor het lichaam om ziekteverwekkers te bestrijden. Besmetting is onder meer mogelijk via bloed en sperma. Als een hiv-infectie niet tijdig wordt herkend en behandeld, ontwikkelt zich de immunodeficiëntieziekte aids. Tegenwoordig kunnen medicijnen voorkomen dat het virus zich in het bloed vermenigvuldigt.

De Amerikaanse president Joe Biden wil tegen 2030 een einde maken aan de hiv-epidemie in de Verenigde Staten. Een nieuwe nationale strategie moet hiv en aids aanpakken. Dat kondigde het Witte Huis woensdag aan ter gelegenheid van de Wereldaidsdag. De coronapandemie heeft een negatieve invloed gehad op alle aspecten van de strijd tegen hiv en aids, van preventie tot behandeling en onderzoek. De Verenigde Staten willen zich daarom meer inspannen om de ziekte tegen te gaan. Bidens voorganger Donald Trump beloofde eerder ook om de hiv-epidemie in het land tegen het einde van dit decennium 'uit te roeien'. Volgens recente schattingen van het Amerikaanse Centrum voor ziektecontrole en -preventie leefden eind 2019 ongeveer 1,2 miljoen Amerikanen met een hiv-infectie. Datzelfde jaar kregen 36.801 mensen een hiv-diagnose. Volgens het rapport daalde het cijfer van diagnoses met negen procent tussen 2015 en 2019. Het hiv-virus beschadigt het immuunsysteem. Hierdoor wordt het steeds moeilijker voor het lichaam om ziekteverwekkers te bestrijden. Besmetting is onder meer mogelijk via bloed en sperma. Als een hiv-infectie niet tijdig wordt herkend en behandeld, ontwikkelt zich de immunodeficiëntieziekte aids. Tegenwoordig kunnen medicijnen voorkomen dat het virus zich in het bloed vermenigvuldigt.