Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker vandaag van start

Het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker gaat vandaag/vrijdag van start. Enthousiaste teams van vrijwilligers trekken op 16, 17 en 18 september de straat op en verkopen azalea’s om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker.

Tijdens het jaarlijkse Plantjesweekend verkopen de vele vrijwilligers de Gentse azalea, “een echt Vlaams streekproduct”, aldus de organisatie. De teams zullen staan bij onder meer winkels en op markten of gaan huis aan huis. “Na twee speciale corona-edities is er dit jaar geen online verkoop meer en rekenen we weer volop op de natuurlijke charme van onze plantjesteams!”, klinkt het nog bij Kom op tegen Kanker. De opbrengst gaat naar zorgprojecten in de vorm van een luisterend oor, activiteiten, lotgenotencontact, informatie en praktische financiële hulp voor mensen met kanker en hun omgeving. Zo organiseert Kom op tegen Kanker bijvoorbeeld elk jaar in juli een gratis zomerkamp voor kinderen met kanker.