Pfizer en BioNTech, die als eerste in Europa groen licht kregen voor hun vaccin tegen covid-19, gaan de productie van dat vaccin fors verhogen. Tegen eind dit jaar verwacht men 2 miljard dosissen te hebben geproduceerd, zo maakte het Duitse BioNTech maandag bekend. Dat zijn er 700 miljoen meer dan voorzien.

Om voldoende beschermd te zijn tegen het nieuwe coronavirus, zijn twee dosissen vereist, met een interval van enkele weken. In totaal zouden dus 1 miljard mensen dit jaar kunnen ingeënt worden met het vaccin van Pfizer/BioNTech.

De productieverhoging is deels te verklaren doordat uit een flesje voortaan tot 6 dosissen kunnen gehaald worden. Daarnaast wordt ook de productie uitgebreid, met vanaf eind februari een extra productiefaciliteit in Marburg in Duitsland. Tot nu toe werd het vaccin alleen bij Pfizer in Puurs en in de VS gemaakt.

De Europese Commissie had vorige week ook het aantal bestelde dosissen bij Pfizer/BioNTech verdubbeld. (Belga)

Om voldoende beschermd te zijn tegen het nieuwe coronavirus, zijn twee dosissen vereist, met een interval van enkele weken. In totaal zouden dus 1 miljard mensen dit jaar kunnen ingeënt worden met het vaccin van Pfizer/BioNTech. De productieverhoging is deels te verklaren doordat uit een flesje voortaan tot 6 dosissen kunnen gehaald worden. Daarnaast wordt ook de productie uitgebreid, met vanaf eind februari een extra productiefaciliteit in Marburg in Duitsland. Tot nu toe werd het vaccin alleen bij Pfizer in Puurs en in de VS gemaakt. De Europese Commissie had vorige week ook het aantal bestelde dosissen bij Pfizer/BioNTech verdubbeld. (Belga)