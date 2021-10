Op een officiële plechtigheid werd deze avond de 39ste Galenusprijs van Artsenkrant uitgereikt. Die bekroont het meest innovatieve geneesmiddel van het afgelopen jaar 2020. En het is meteen ook zeer bekend bij het brede publiek: de winnaar is Comirnaty® van Pfizer, het eerste vaccin dat tegen covid-19 beschermt.

Een jury met daarin farmacologen van alle Belgische universiteiten selecteerde de kersverse winnaar van de Galenusprijs 2020 uit 14 geneesmiddelen.

Comirnaty ® is meteen ook het eerste vaccin dat de mRNA-technologie toepast. Het werd op minder dan een jaar tijd ontwikkeld door voort te bouwen op pionierswerk van het afgelopen decennium.

Het nieuwe vaccin is ook schatplichtig aan de succesvolle samenwerking tussen wetenschap, industrie en registratieoverheden.

De merknaam Comirnaty ® combineert de termen covid-19, mRNA, gemeenschap en immuniteit, en symboliseert de eerste goedkeuring van een mRNA-vaccin.

Medisch hulpmiddel

Daarnaast is er de Galenusprijs voor een innovatief medisch hulpmiddel dat tot een betere behandeling kan leiden. In deze categorie werd een selectie gemaakt uit zes medical devices.

De winnaar van 2020 is Granulox van de firma Mölnycke. Granulox is een topische hemoglobinespray. Hij wordt gebruikt bij moeilijk te genezen complexe, multifactoriële wonden. Bij die genezing is zuurstof een vitale factor. Granulox vergemakkelijkt de O 2 -diffusie in het wondbed.

Farmacologieprijs

Tot slot ging de Galenusprijs 2020 ter bekroning van een werk in de klinische en/of fundamentele farmacologie dit jaar naar Mireille Alhouayek van het Louvain Drug Research Institute (UCLouvain). Zij haalde het van vijf andere onderzoekers. Mireille Alhouayek maakt deel uit van de Bioanalysis and Pharmacology of Bioactive Lipids Research Group.

Het bekroonde onderzoek benadrukt het endocannabinoïde systeem als belangrijke speler in vele inflammatoire contexten.

Een jury met daarin farmacologen van alle Belgische universiteiten selecteerde de kersverse winnaar van de Galenusprijs 2020 uit 14 geneesmiddelen. Comirnaty ® is meteen ook het eerste vaccin dat de mRNA-technologie toepast. Het werd op minder dan een jaar tijd ontwikkeld door voort te bouwen op pionierswerk van het afgelopen decennium. Het nieuwe vaccin is ook schatplichtig aan de succesvolle samenwerking tussen wetenschap, industrie en registratieoverheden. De merknaam Comirnaty ® combineert de termen covid-19, mRNA, gemeenschap en immuniteit, en symboliseert de eerste goedkeuring van een mRNA-vaccin.Daarnaast is er de Galenusprijs voor een innovatief medisch hulpmiddel dat tot een betere behandeling kan leiden. In deze categorie werd een selectie gemaakt uit zes medical devices. De winnaar van 2020 is Granulox van de firma Mölnycke. Granulox is een topische hemoglobinespray. Hij wordt gebruikt bij moeilijk te genezen complexe, multifactoriële wonden. Bij die genezing is zuurstof een vitale factor. Granulox vergemakkelijkt de O2-diffusie in het wondbed.Tot slot ging de Galenusprijs 2020 ter bekroning van een werk in de klinische en/of fundamentele farmacologie dit jaar naar Mireille Alhouayek van het Louvain Drug Research Institute (UCLouvain). Zij haalde het van vijf andere onderzoekers. Mireille Alhouayek maakt deel uit van de Bioanalysis and Pharmacology of Bioactive Lipids Research Group. Het bekroonde onderzoek benadrukt het endocannabinoïde systeem als belangrijke speler in vele inflammatoire contexten.