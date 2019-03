Pas een kindje gekregen? Hoeveel slaaptekort mag je verwachten?

IN HET NIEUWS

Wetenschappers van de universiteit van Warwick in Groot-Brittannië hebben onderzocht welke invloed pasgeborenen hebben op de slaap van hun ouders. Is er een cruciale periode en wie heeft er het meeste last van?

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Een recent onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Sleep, ging na hoeveel uren slaap jonge ouders per nacht kregen zowel vóór als na de geboorte van hun kind. Hiervoor vroegen ze jonge ouders naar slaapkwaliteit door deze een score toe te kennen van 0 tot 10. Tussen 2008 en 2015 werden 4.659 mensen (2.541 vrouwen en 2.118 mannen) jaarlijks bevraagd.

Voor de geboorte sliepen de deelnemende vrouwen gemiddeld 7 uur en 9 minuten en de mannen 7 uur en 11 minuten. Na de bevalling verminderden zowel duur als kwaliteit van de slaap. De slaap was het meest verstoord in de eerste 3 maanden na de geboorte. Vrouwen slapen dan gemiddeld 62 minuten minder lang en scoren hun slaapkwaliteit 1,81 punten lager dan vóór de bevalling. Mannen slapen gemiddeld 13 minuten minder lang en scoren hun slaapkwaliteit 0,79 punten lager. Enkel borstvoeding zorgt voor een nog slechter slaappatroon waarbij vrouwen die borstvoeding geven, gemiddeld 14 minuten minder lang slapen dan vrouwen die geen borstvoeding geven. Voor mannen werd geen verband aangetoond met borstvoeding. Bij een 2de en 3de kind nam de slaaptijd en kwaliteit minder af dan bij een eerste kind.

Wanneer het kind vier tot zes jaar was, sliep de moeder nog steeds gemiddeld 22 minuten minder lang en scoort ze haar slaapkwaliteit 0,95 punten lager dan voordien. Vaders slapen dan gemiddeld 14 minuten minder lang en scoren hun slaapkwaliteit 0,64 punten lager.

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

Het is niet verwonderlijk dat het slaappatroon van prille ouders verstoord is, vooral in de eerste 3 maanden na de geboorte. Wat verwonderlijk is, is dat het zeer lang duurt vooraleer het slaappatroon terug helemaal hersteld is. De studie toont wel een verbetering van het aantal uren slaap per nacht alsook de tevredenheid over die slaap met de tijd.

Er zijn een aantal beperkingen. Deelnemers moesten zelf hun aantal uren slaap inschatten en gaven dan zelf een score over de slaapkwaliteit. Dat is natuurlijk subjectief. De resultaten werden niet bekomen door objectieve testen, bijvoorbeeld mensen te laten slapen in het ziekenhuis en objectief de slaap te meten, maar dat is uiteraard niet realiseerbaar. De deelnemers werden ook slechts één keer per jaar bevraagd. Dat geeft een vertekend beeld. Als de deelnemer net een aantal dagen vlak voor het interview slecht sliep maar de rest van het jaar goed, gaat hij of zij misschien eerder de recente slechte nachten vermelden.

Ook het onderdeel rond borstvoeding is niet uitgebreid bevraagd tijdens de interviews. Er werd enkel gevraagd of er borstvoeding werd gegeven of niet, en niet of ze bijvoorbeeld borstvoeding combineerden met flesvoeding waarbij de vader 's nachts ook kan helpen bij het voeden van de baby.

CONCLUSIE Een nieuwe studie over de slaap van jonge ouders bevestigt wat alle ouders al lang weten. Na de geboorte van een baby slaap je minder lang en minder goed. De eerste drie maanden zijn het zwaarst, vooral voor moeders die gemiddeld een uur minder lang slapen. Vaders slapen een kwartiertje minder lang. Deze inschattingen zijn afkomstig van bevragingen van ouders, niet van metingen, wat niet erg nauwkeurig is.

Lees meer op Gezondheid en Wetenschap