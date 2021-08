Op 25 bijkomende plaatsen in 10 Vlaamse steden staan gratis verdeelpunten van zonnecrème. Met deze slimme spots kan je je niet alleen beschermen tegen de zon, ze vertellen je ook wat de uv-index is. De bedoeling is om meer bewustzijn te creëren rond huidkanker en mensen aan het smeren te zetten, want dat is zeker ook nodig in België.

Eén op de vijf: zo veel Belgen krijgen vroeg of laat met huidkanker te maken. Met bijna 39.000 nieuwe patiënten per jaar is het in ons land zelfs de meest voorkomende en snelst aan terrein winnende vorm van kanker.

In 90 procent van de gevallen vindt de ziekte zijn oorsprong in de blootstelling aan schadelijke uv-straling, die veelal van de zon afkomstig is. Vaak gaat het om schade die tijdens de jeugdjaren opgelopen werd en zich pas vele jaren later wreekt.

Dermatologen stellen vast dat mensen de risico's van de zon wel kennen, maar hun huid toch onvoldoende beschermen. Zo weet 93 procent van de Belgen dat te veel zon schadelijk is voor de gezondheid, maar beschermt amper 6 procent zich het hele jaar door tegen de zon.

'Skin Matters Over Tan'

Aan de hand van smotspots ('Skin Matters Over Tan') willen Partena Ziekenfonds en OZ in samenwerking met de start-up Sundo dit percentage laten stijgen. Zeker nu heel wat Belgen de vakantie in eigen land doorbrengen.

De smotspots worden geplaatst op 25 locaties in 10 Vlaamse steden (Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Halle, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen en Oudenaarde). De slimme verdeelpunten voorzien voorbijgangers niet enkel (coronaproof) van zonnecrème (factor 30 met UVA- en UVB-bescherming, hypoallergeen en waterproof), de technologie erachter maakt het ook mogelijk de temperatuur en uv-index op dat moment af te lezen. Ook zaken als temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid worden gemeten.

Bekijk waar je de smotposts kunt vinden in Vlaanderen

Nood aan verdere sensibilisering

'De jongste jaren mag er op het vlak van bewustzijn dan al veel veranderd zijn, het snelgroeiende en aanhoudende aantal huidkankers bewijst dat er absoluut nood is aan verdere sensibilisering', stelt Ariane Collard van Partena Ziekenfonds en OZ. 'Op vakantie in het buitenland beschermen we ons een stuk beter tegen de zon dan wanneer we thuis zijn, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting tegen Kanker. Tekenend is dat de verkoop van zonnecrème een heel stuk lager lag wanneer de reisbeperkingen golden. Met de smotspots willen we mensen aanmoedigen om zich ook op al die andere momenten thuis - wanneer ze naar de speeltuin gaan, een terrasje doen of gaan winkelen - goed in te smeren. Als zonnecrème smeren een tweede natuur wordt, kunnen we veilig van de zon genieten.'

3 regels om verantwoord om te gaan met de zon Smeer regelmatig voldoende zonnecrème Zoek de schaduw op wanneer mogelijk en blijf bij voorkeur uit de zon tussen 11u en 15u Draag beschermende kledij zoals een pet of hoedje

Eerder ging Partena Ziekenfonds en OZ al een samenwerking aan met SkinVision, een revolutionaire smartphone-app waarmee huidkanker vroegtijdig kan worden opgespoord. Want naast je huid beschermen tegen de schadelijke zonnestralen, is ook je huid controleren op verdachte huidvlekjes heel belangrijk.

