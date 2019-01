Parkinson kan je wel degelijk afremmen

Volgens de algemene overtuiging kan het met parkinson alleen maar bergaf gaan. Bewegen zou almaar moeilijker gaan tot er gaan doen meer aan is. Volgens recent gepubliceerd onderzoek in Medicine & Science in Sports & Exercise blijkt dat niet helemaal correct.

Met een kort, maar zeer intensief oefenprogramma kan je een deel van de bewegingsvaardigheid terugwinnen.

Met een kort, maar zeer intensief oefenprogramma kan je blijkbaar een deel van de bewegingsvaardigheid terugwinnen en nadien behouden zolang je maar genoeg blijft oefenen.

Hongaarse onderzoekers onderwierpen een groep van proefpersonen 3 weken lang aan een hoogintensief trainingsprogramma om de bewegingsvaardigheid te stimuleren met 5 trainingen per week. Met als bedoeling de houding te verbeteren, en dan vooral de instabiliteit waarvan mensen met Parkinson vaak last hebben.

De verbeteringen van de eerste 3 intensieve trainingsweken waren 2 jaar later nog altijd behouden.

Een deel van deze groep bleef daarna 3 maal per week verder trainen. De verbeteringen die zij tijdens de eerste 3 intensieve trainingsweken opgebouwd hadden, bleken 2 jaar later nog altijd behouden te zijn. Hun vaardigheden waren er niet op verbeterd, maar tenminste ook niet verslechterd.

Bij het andere deel van de eerste groep, bij wie de training na de eerste 3 weken stopgezet was, smolten de oorspronkelijke verbeteringen na enkele maanden langzaam weg. Bij sommige mensen was het verlies al na 3 maanden zichtbaar, maar bij niemand hielden ze langer dan een jaar aan. Intensief blijven oefenen loont dus voor mensen met Parkinson.

Hoe lang dit effect blijft aanhouden, is nog niet duidelijk en ook niet of het opgaat voor andere bewegingsproblemen waar mensen met Parkinson mee sukkelen.

Je mag geen wonderen verwachten van deze trainingen, maar intensief gaan oefenen lijkt zeker de moeite van het proberen (en volhouden) waard.