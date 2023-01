Duiken in ijskoud water: ‘Overmoed is de grootste vijand van een ijsbeer’

‘Als je in het water springt, voelt het alsof ze messen in je lijf steken. Maar na een minuut of twee begin je te genieten.’ In ijskoud water duiken is razend populair. Het zet lichaam en geest open, vinden fervente ijsberen.

Berten Schreurs (30) duikt wekelijks het koude water in

‘Tijdens mijn karatetrainingen in het Boekenbergpark in Deurne zag ik vaak ijsberen in actie. In het begin vond ik het te extreem, maar twee jaar geleden ben ik toch overstag gegaan. Mijn eerste duik was in oktober, toen het water nog een graad of 10 was. Maar op de koudste momenten is dat maar rond de 3 graden. Als je dan in het water springt, voelt het alsof ze messen in je lijf steken. Het is even doorbijten, maar na een minuut of twee begin je te genieten. En als je eruit komt, is het alsof je eindelijk weer kunt ademen: je vel staat strak gespannen, maar je lichaam lijkt volledig open te staan. Ineens ben je wakker, fysiek en mentaal.

‘Overmoed is de grootste vijand van een ijsbeer. Ik ben als prille ijsbeer één keer te lang in het water gebleven, waardoor ik onderkoeld raakte. Pas nadat ik thuis een uur onder warme dekens had gezeten, begon ik weer op te warmen. Gelukkig worden we goed begeleid door redders. Zij wijzen ons altijd op de belangrijkste spelregel: wees voorzichtig en ken je grenzen.’

Berten Schreurs. © Debby Termonia

Christa Zoons (58) heeft dankzij het ijsberen minder pijn

‘Ik ga mijn achtste winter in als ijsbeer. Als jonge vrouw kreeg ik een zwaar ongeval: mijn linkerbeen raakte gedeeltelijk verlamd en ik had een zware schedelfractuur. Twee jaar geleden kreeg ik een nekprothese, waardoor ik nog elke dag geconfronteerd word met pijn. Ik probeerde van alles: veel kine, maar ook yoga en acupunctuur. De kinesist wees me erop dat ik het altijd koud had. Ze had gelijk: ik droeg altijd een lange broek, zelfs in de zomer. En thuis stond de verwarming minstens op 22 graden. Ze raadde me aan om eens een ijsbad te proberen, volgens de Wim Hof-methode (combinatie van koudetraining en ademhalingsoefeningen, ontwikkeld door de niet-onbesproken Nederlander, nvdr). De eerste keer was verschrikkelijk, maar ik zette door. De tweede keer barstte ik in tranen uit: alle opgekropte emoties kwamen vrij.

‘Intussen kom ik wekelijks samen met een groepje ijsberen aan De Plas in Kelchterhoef. En in mijn tuin staat een koudwaterton, waar ik elke ochtend in ga. In het koude water voel ik geen pijn, en die verlichting – fysiek en mentaal –zindert soms uren na. IJsberen is een vorm van mediteren: je kunt je alleen nog focussen op je ademhaling, je gedachten stoppen.’

Christa Zoons. © Debby Termonia

Tom Stijven (55) en Sonja Blommaert (51) zitten het liefst in een ijskoud bad

Tom: ‘Omdat ik met fibromyalgie kampte, probeerde ik acht jaar geleden de Wim Hof-methode. Ik was onmiddellijk geholpen en schoolde me om tot instructeur. In tegenstelling tot klassieke ijsberen, die zwemmen in koud water, proberen wij net te verstillen. Het is een krachtige combinatie van ademhalingsoefeningen en mindset. Ik wil mensen leren om comfortabel te blijven in stresserende situaties. Als je in een ijsbad kunt gaan zitten en stopt met vechten tegen de koude, leer je die acceptatie door te trekken naar de rest van je leven.’

Sonja: ‘Ik leerde Tom kennen tijdens zo’n workshop en stond versteld van hoe makkelijk ik, een echte koukleum, dat water in ging. Op ons terras staat nu een ligbad waar ik elke dag in ga zitten. In hartje winter moet ik eerst een laag ijs weghakken: héérlijk. Voor mij is dat bad een moment van reflectie. Als ik er na één minuut uit wil, weet ik dat ik met te veel stress rondloop. Maar op goede dagen kan ik vijf minuten in het water blijven. Alles verstilt dan in mijn hoofd, en er gaat een warme gloed door me heen.’