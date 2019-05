Vind je het een uitdaging om je aandacht bij iets te houden? Onthoud je tegenwoordig amper nog iets? Neuropsycholoog Mark Tigchelaar confronteert ons met een van de grootste persoonlijke uitdagingen van deze tijd: focus. En vooral hoe we het kunnen terugkrijgen.

Je voelt het wellicht aan je kleine teen: de wereld is over zijn toeren, het nieuws komt en gaat sneller dan zijn eigen schaduw en de minste prikkel kaapt onze aandacht weg. En nee, je beeldt het je niet in. Uit recent onderzoek in het wetenschappelijk vakblad Nature Communications door onderzoekers van de Technische Universiteit van Denemarken blijkt dat de collectieve aandachtsspanne van de wereld effectief kleiner wordt. Zo duurde een wereldwijde twittertrend in 2013 gemiddeld nog 17,5 uur, in 2016 was dat nog maar 11,9 uur.

...