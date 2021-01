Een populaire krachtsport onder jongemannen is calisthenics. Meer dan je eigen lichaamsgewicht en een flinke dosis motivatie heb je niet nodig om ermee te beginnen.

Calisthenics waaide over uit Amerika en Oost- Europa. Het dankt zijn groeiende populariteit aan de laagdrempelige manier waarop je de sport kunt beoefenen. Volgens We Are Calisthenics, een platform dat beoefenaars van de sport wereldwijd verenigt, waagden de oude Grieken zich al aan deze bewegingsvorm. Spartanen gebruikten de oefeningen om soldaten klaar te stomen voor de strijd. De term is afgeleid van de Griekse woorden 'kalos' en 'stenis', wat 'mooie kracht' betekent. Een vlag die de lading perfect dekt: calisthenics werkt aan krachtige spieren én een mooi, atletisch lichaam.

Calisthenics werd herontdekt op pleintjes in stadswijken. Jongemannen filmden zichzelf bij de uitvoering van spectaculaire oefeningen aan het klimrek. Een van de moeilijkste oefeningen is bijvoorbeeld de horizontale plank. Daarbij hang je horizontaal aan een paal. Sterke buikspieren vereist! Enkele filmpjes gingen viraal en vonden hun weg naar onze streken. Ook in België ontstonden enkele calisthenicsparken in de open lucht, bijvoorbeeld in Leuven en Lokeren. Aan de KU Leuven maakt de sport sinds 2016 volwaardig deel uit van het sportaanbod voor studenten. Maarten Thiry is coördinator en coach van het Universitair Sportcentrum KU Leuven. Hij begeleidt jonge sporters in de studentenstad. Het relatief nieuwe calisthenics blijkt populair bij studenten, vooral bij jongens, maar ook heel wat meisjes tonen interesse. Hoe kun je de sport op een veilige manier beoefenen? Thiry: 'Je hoeft echt geen topsporter te zijn. Iedereen kan de sport op zijn of haar niveau uitproberen. Als nieuweling start je uiteraard het best niet direct met de moeilijkste oefeningen. Sommige bewegingen, zoals de human flag of de backlever, vergen een combinatie van kracht, lenigheid en lichaamscoördinatie die een onervaren sporter over het algemeen nog niet heeft. Laat je dus niet gek maken door de halsbrekende workouts die je soms op social media ziet. Een moeilijke oefening perfect uitvoeren vraagt soms jarenlange training.''Heb je weinig ervaring? Dan is een geleidelijke opbouw cruciaal. Enkele push-ups en assisted pull-ups aan het klimrek en een paar eenvoudige oefeningen rond vormspanning en core stability volstaan. Pas na voldoende oefening en een gestage opbouw in intensiteit kun je de moeilijkheidsgraad verhogen. Om geen stappen over te slaan, raad ik beginners aan zich te laten begeleiden door iemand die de sport goed kent. In ons sportaanbod begeleiden we sporters op 3 niveaus: beginners, semi-gevorderden en gevorderden. De beginners adviseren we om niet meer dan 2 tot 3 maal per week te trainen. Zo krijgt het lichaam voldoende tijd om de nieuwe trainingsprikkels te verwerken.'Wie al wat langer aan calisthenics doet, kan zowel het aantal trainingen als de intensiteit stapsgewijs opdrijven. 'Voor gevorderde sporters staat er in theorie geen limiet op het aantal trainingen. Hier geldt wat ook bij andere sporten de gouden regel is: luister naar je lichaam. Goed opwarmen is nog zo'n belangrijke regel, zeker bij een sport die zowel kracht als lenigheid vereist. Veel calisthenicsparken werden buiten gebouwd. Als het wat frisser is, geldt het advies om goed op te warmen des te meer.'Thiry maakt zich weinig zorgen over een ongezond obsessieve invulling van de sport. 'De meesten van onze deelnemers beleven er vooral plezier aan en hebben realistische verwachtingen over wat ze kunnen bereiken. De enkelingen die te snel te veel willen, leggen we goed uit wat de beperkingen zijn. Er bestaan geen wonderoplossingen om snel spieren te krijgen. Wie sterker wil worden, heeft nood aan duurzame inzet en een verantwoorde trainingsopbouw.'Wat met sporters die wel ongezonde verwachtingen ontwikkelen? 'Zoiets ontspoort vaak heel geleidelijk en begint onschuldig. Mensen kiezen een sport, willen vooruitgaan en behalen enkele successen. Eens het laaghangend fruit geplukt is, worden nieuwe successen moeilijker. Bij krachtsporten bijvoorbeeld maak je in de eerste periode de meeste progressie. Na verloop van tijd plafonneert die vooruitgang. Extra spiermassa blijven ontwikkelen op een natuurlijke manier wordt dan veel moeilijker. Sporters die de lat onrealistisch hoog leggen, spreek je daar het best gewoon over aan. Ik vertel hen dat vooruitgang altijd mogelijk blijft, maar binnen de grenzen van ons lichaam. Gevorderde krachtsporters hebben meestal geen kant-en-klaar trainingsprogramma meer nodig. Ik probeer in dialoog te blijven via concrete tips bij bepaalde oefeningen en door te focussen op vorderingen die je wel nog kunt maken.'