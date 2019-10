Rokende ouders kunnen hun ongeboren kinderen met problemen opzadelen.

De sigaret verdwijnt uit het straatbeeld. Een studie in The Journal of the American Medical Association rekende voor dat er de jongste tijd wereldwijd elk jaar ongeveer 1,4 miljard sigaretten minder gerookt worden dan het jaar voordien. Elke maand worden er zo'n 2,6 miljard sigaretten opgestoken, een kw...