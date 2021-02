Een schaar, sleutel, pincet, soeplepel... 10 procent van de Belgen peutert af en toe met een ongebruikelijk voorwerp in de oren. Niet alleen om de oren te reinigen, maar ook omdat het zo'n zalig gevoel geeft.

We kunnen niet uit onze oren blijven, zo blijkt uit een bevraging in opdracht van gezondheidsmerk A. Vogel. Liefst 89 procent van de Belgen gebruikt af en toe wattenstaafjes om de oren te reinigen, maar 10 procent geeft ook eerlijk toe dat ze soms naar een ander voorwerp grijpen, zoals een schaar, sleutel, pincet, soeplepel, tandestoker of balpen. Bovendien blijkt ook de frequentie van al dat gepeuter en gekrab hoog te liggen: 26 procent reinigt de oren één keer per week, 34 procent doet dat meerdere keren en 17 procent zelfs elke dag. Experts waarschuwen om nooit een voorwerp te gebruiken dat kleiner is dan het puntje van een pink. Onder de douche even met de pink in de oren wrijven is dus al voldoende. Maar eigenlijk hoef je je oren helemaal niet te reinigen, omdat ze dat voor jou doen. Oorsmeer is een belangrijk onderdeel van dat zelfreinigend mechanisme. Het heeft antibacteriële eigenschappen om oorinfecties te voorkomen. Het vangt vuil, stof en zelfs insecten op en het verwijdert dit automatisch uit het gehoorkanaal dankzij de kaakbewegingen.Er zijn verschillende redenen waarom we zo graag in onze oren friemelen. Sommige mensen willen het overmatig oorsmeer eruit peuteren omdat het volgens hen aanvoelt alsof ze continu in een vliegtuig zitten dat aan het stijgen of dalen is. Andere mensen ervaren jeuk en irritatie in de gehoorgang en kunnen de neiging tot krabben niet weerstaan. Maar dat maakt de klacht alleen maar erger.Het peuteren in onze oren verlicht niet alleen ongemakken, maar voelt ook echt goed aan. De oren zijn immers een erogene zone en bestaan uit een complex systeem van zenuwen en zenuwuiteinden die een bevredigend gevoel geven bij prikkeling. Bovendien zijn de oren een plek die doorgaans niet vaak wordt aangeraakt en daardoor dus gevoeliger is, zoals de onderkant van de oksel. Misschien voelt het lekker aan, maar door dikwijls met wattenstaafjes of andere voorwerpen in de oren te zitten, raakt de gehoorgang flink beschadigd. Dat veroorzaakt oorklachten wat dan weer tot nog meer gepeuter kan leiden en je zo in een vicieuze cirkel raakt. Maar liefst 70 procent van de Belgen heeft regelmatig last van oorklachten zoals oorsmeeraandoeningen, jeuk en irritatie, oorsuizen of een piep in het oor. Die klachten worden onder meer veroorzaakt door ouder worden, waardoor het oorsmeer droger, harder en korreliger kan worden. Ook overmatige haargroei in de oren, eczeem, suikerziekte of zwemmen in chloorbaden kunnen leiden tot een verstoord evenwicht in de oren. Ook het dragen van een gehoorapparaat of oordopjes zijn een oorzaak voor heel wat klachten. We gebruiken ze steeds meer, zoals bij het slapen, zwemmen of als bescherming tijdens concerten. In het digitale tijdperk zitten we bijna voortdurend met oortjes in de oren tijdens zoommeetings, om te bellen of bij het beluisteren van muziek. 70 procent van de mensen tussen 18 en 39 jaar maakt gebruik van oorpluggen. In vergelijking met de 65-plussers, waarvan slechts 29 procent oortjes gebruikt, is dat aandeel heel groot.Oordoppen zijn helaas niet zo onschadelijk als je op het eerste gezicht zou denken. Ze duwen het oorsmeer steeds verder in het oor. Daardoor gaat het ophopen en leidt het tot een oorsmeerprop. Het gevolg? 36 procent heeft het gevoel dat ze continu door oordoppen heen moeten luisteren, 21 procent ervaart het gevoel van een verstopte neus en bij 18 procent lijkt het alsof er een ballon in hun oren zit. Laat je oren vooral zelf het werk doen. Beperk het reinigen tot de buitenkant van de oorschelp met een nat doekje. Voor oorklachten bestaan oorsprays met natuurlijke ingrediënten die oorsmeer zacht maken waardoor de natuurlijke afvoer wordt bevorderd en oorsmeerproppen voorkomen worden. Andere sprays verzachten en kalmeren oorjeuk in de gehoorgang en ondersteunen het herstellend vermogen van de huid. Als het verstopte gevoel in je oor niet weggaat, raadpleeg dan een dokter.