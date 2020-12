De kettingreactie die bij zwangerschapsvergiftiging de organen van de moeder aantast, komt ook zonder zwangerschap voor.

Door een zwangerschapsvergiftiging krijgen zwangere vrouwen te kampen met onder meer hoge bloeddruk en eiwitverlies. De zwangerschap beëindigen, mogelijk ten koste van het kind, is dikwijls de enige manier om hun leven te redden. De oorzaak van het syndroom, zo werd tot dusver verondersteld, zou een slecht werkende moederkoek zijn. Maar die hypothese is niet correct. De kettingreactie die bij zwangerschapsvergiftiging de organen van de moeder aantast, komt ook zonder zwangerschap voor. Uit onderzoek van gynaecoloog Wilfried Gyselaers (UHasselt) en zijn collega's, gepubliceerd in The Journal of Clinical Medicine, blijkt dat een verstoorde bloedcirculatie de oorzaak is. Elke extra belasting is er dan te veel aan: niet alleen een zwangerschap, maar ook een ingreep of ernstige ziekte. Tijdens een zwangerschap extra bloed en vocht moeten aanmaken, is belastend voor een lichaam. De ontdekking moet het mogelijk maken om het risico op een zwangerschapsvergiftiging beter in te schatten, en efficiënter in te grijpen. Andere onderzoekers melden in The British Medical Journal Open dat zware ochtendmisselijkheid tijdens een zwangerschap het risico op depressie verhoogt. Ochtendmisselijkheid is een aandoening die zich onderscheidt van 'gewone' misselijkheid en treft 1 tot 2 procent van de zwangere vrouwen. Het is een van de voornaamste oorzaken van ziekenhuisopnames tijdens een zwangerschap. De helft van de getroffen vrouwen krijgt nog voor de geboorte te kampen met een ernstige depressie, onder meer omdat mensen in hun omgeving te weinig begrip opbrengen voor hun situatie.