Ook in ons land is een herbesmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat heeft viroloog Marc Van Ranst gezegd in VTM NIEUWS. Maandag raakte bekend dat in Hongkong een eerste patiënt voor een tweede keer besmet raakte met het virus.

Volgens Van Ranst is een Belgische patiënte na drie maanden opnieuw ziek geworden. 'In het laboratorium hebben we de genetische sequentie van die twee virussen bepaald', verklaart de viroloog aan VTM NIEUWS. 'En we hebben vastgesteld dat dezelfde patiënte na drie maanden opnieuw is ziek geworden - met een ander virus met elf mutaties.'

De afgelopen maanden werd er wel vaker melding gemaakt van mensen die een tweede keer besmet raakten met het coronavirus, maar die gevallen werden nooit bevestigd.

Het is nu afwachten hoeveel gevallen er nog gaan bijkomen en wat dat zegt over ons immuunsysteem. 'Het is ook mogelijk dat dit uitzonderingen zijn, maar goed nieuws is dit niet. Een heel leven immuun zijn voor deze ademhalingsvirussen, mag je vergeten', stelt de viroloog. 'Maar je hoopt natuurlijk wel dat de immuniteit alleszins langer dan vier maanden duurt en voor de meerderheid van de gevallen zal dit ook wel zo zijn.'

Hongkong

Eerder vandaag kondigden onderzoekers in Hongkong aan dat er een eerste patiënt een tweede keer besmet raakte met het coronavirus. Het gaat over een 33-jarige man die op 26 maart een eerste keer positief testte. Hij hoestte toen, had hoofd- en keelpijn en koorts. Na genezing testte hij twee keer negatief. Een nieuwe test, een routinetest op een luchthaven op 15 augustus, leverde echter een positief resultaat op. De man keerde terug van Spanje, via Groot-Brittannië.

De onderzoekers manen aan tot voorzichtigheid. Het is nog te vroeg om hierdoor conclusies te trekken over het vervolg van de pandemie, klinkt het. Voorlopig beschikken zij enkel over een persbericht, en nog niet over de complete studie.

Verschillende stammen

'Een patiënt die weer besmet raakt, betekent niet dat dit een fenomeen is dat algemeen zal verschijnen', beklemtoont ook Angela Rasmussen, viroloog aan de prestigieuze Columbia University, op Twitter. Ook Akiko Iwasaki, viroloog aan Yale, tweet dat er geen reden tot paniek is. 'Dit is een klassiek voorbeeld van hoe immuniteit moet werken.'

Voor het departement microbiologie van de universiteit van Hongkong (HKU) toont dit geval alvast aan dat een nieuwe besmetting kan gebeuren slechts enkele maanden na genezing van een eerste besmetting, klinkt het in een persbericht.

Een genetische analyse van de twee besemettingen toonde aan dat de twee opeenvolgende besmettingen veroorzaakt werden door twee verschillende stammen van het SARS-CoV-2-virus. (Belga)

