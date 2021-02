Leidingwater ontharden is goed voor je huishoudtoestellen. Maar is het ook goed voor je gezondheid? Of juist niet?

De hardheid van leidingwater is afhankelijk van de hoeveelheid calcium en magnesium in het water.

Hoe meer calcium en magnesium, hoe harder het water.

De hardheid van water wordt uitgedrukt in Franse graden: 1 Franse graad of 1°F betekent 4 mg calcium en 2,4 mg magnesium per liter water. Tussen 7 en 15°F gaat het om zacht water, tussen 22 en 32°F om hard water. Onder 7°F en boven 32°F betreft het respectievelijk zeer zacht en zeer hard water.

In grote delen van de provincie Antwerpen en Limburg is het water zacht tot zeer zacht. De andere provincies hebben harder water.

Waterontharders vervangen calcium en magnesium, aanwezig in leidingwater, door natrium. Dat is een mineraal dat aanwezig is in keukenzout.

De Vlaamse overheid raadt aan om water niet onder 15°F te ontharden, en wettelijk gezien mag water niet harder zijn dan 67°F.

Wanneer hard water met 30°F of meer verwarmd wordt, kan dat voor kalkafzetting zorgen in de leidingen.

Smaak van het water verandert

Waterontharders sparen de leidingen door kalkafzetting te verminderen, maar veranderen eveneens de smaak van het water. Calcium en magnesium vervangen door natrium veroorzaakt geen zoute smaak, omdat keukenzout niet alleen uit natrium bestaat, maar ook uit chloride. Het probleem is echter dat calcium en magnesium, twee belangrijke mineralen voor onze gezondheid, vervangen worden door natrium.

Voedingsaanbevelingen raden aan om natrium te beperken, met als doel je bloeddruk onder controle te houden. De Hoge Gezondheidsraad vraagt om je inname van natrium te beperken tot 600 à 2000 mg per dag.

Een liter water ontharden met 1°F voegt gemiddeld 8 tot 9 mg natrium toe.

Water ontharden van 32°F naar 15°F voegt bijgevolg 136 tot 153 mg natrium per liter toe.

Een volwassen persoon die 2 liter leidingwater per dag drinkt, onder de vorm van koffie, thee, soep en drinkwater, heeft dan al snel minstens 272 mg tot 306 mg natrium opgenomen.

We gebruiken de term 'minstens', omdat natrium ook van nature aanwezig is in leidingwater. Het gehalte varieert van gemiddeld 7 tot 170 mg per liter.

Dat betekent een niet onbelangrijke hoeveelheid natrium, zeker voor jonge kinderen.

De norm voor kinderen tussen 1 en 3 jaar bedraagt 225 tot 500 mg natrium per dag.

Onder de leeftijd van één jaar bedraagt de norm maximum 46 mg per dag: daarom is onthard water niet geschikt voor baby's.

Onthard water is eveneens niet geschikt voor personen die een zoutarm dieet volgen.

Conclusie Bij het proces van water ontharden worden calcium en magnesium vervangen door natrium, het ongezonde onderdeel van zout. Dat heeft voordelen voor de leidingen in je huis (minder kalkafzetting). De gevolgen voor je gezondheid zijn echter onduidelijk: calcium en magnesium zijn belangrijke mineralen, terwijl je natrium juist moet beperken om je bloeddruk onder controle te houden. Onthard water is niet geschikt voor zuigelingen en personen die een zoutarm dieet volgen.

Lees meer op Gezondheid en Wetenschap

De hardheid van leidingwater is afhankelijk van de hoeveelheid calcium en magnesium in het water.In grote delen van de provincie Antwerpen en Limburg is het water zacht tot zeer zacht. De andere provincies hebben harder water. Waterontharders vervangen calcium en magnesium, aanwezig in leidingwater, door natrium. Dat is een mineraal dat aanwezig is in keukenzout.De Vlaamse overheid raadt aan om water niet onder 15°F te ontharden, en wettelijk gezien mag water niet harder zijn dan 67°F. Wanneer hard water met 30°F of meer verwarmd wordt, kan dat voor kalkafzetting zorgen in de leidingen.Waterontharders sparen de leidingen door kalkafzetting te verminderen, maar veranderen eveneens de smaak van het water. Calcium en magnesium vervangen door natrium veroorzaakt geen zoute smaak, omdat keukenzout niet alleen uit natrium bestaat, maar ook uit chloride. Het probleem is echter dat calcium en magnesium, twee belangrijke mineralen voor onze gezondheid, vervangen worden door natrium.Voedingsaanbevelingen raden aan om natrium te beperken, met als doel je bloeddruk onder controle te houden. De Hoge Gezondheidsraad vraagt om je inname van natrium te beperken tot 600 à 2000 mg per dag.Lees meer op Gezondheid en Wetenschap