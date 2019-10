In Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn in babymelkproducten schadelijke minerale oliën gevonden, zo meldt de Nederlandse voedselwaakhond foodwatch. Europarlementslid Cindy Franssen (CD&V) reageert verontwaardigd en roept de Europese Commissie op tot strengere wetgeving.

Uit tests door drie laboratoria blijkt dat babymelkproducten zogenaamde aromatische bestanddelen van minerale oliën (MOAH) bevatten die vermoedelijk kankerverwekkend zijn. Zo werden in drie van de vier in Nederland gekochte producten dergelijke schadelijke olieresten gevonden. Ook in babymelkproducten uit Frankrijk en Duitsland werden aromatische minerale oliën gevonden, waaronder in Danone en Nestlé producten.

...