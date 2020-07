Het is op dit moment niet mogelijk om vast te stellen of zomerweer het coronavirus vertraagt, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Oxford. 'We dringen er bij beleidsmakers en het publiek op aan voorzichtig te blijven.'

Er is veel aandacht voor de vraag of de zomer op het noordelijk halfrond invloed heeft op de verspreiding van covid-19, zowel bij het publiek als bij onderzoekers. In een analyse die verschijnt in het volgende nummer van Environmental and Resource Economics wijzen de onderzoekers op de beperkingen van beschikbare epidemiologische informatie.

Niet betrouwbaar

'We constateren verschillende problemen bij het beoordelen van de invloed van het weer op basis van bestaande data over bevestigde covid-19-gevallen', zegt onderzoeksleider Francois Cohen. 'Op basis van de huidige data kunnen we geen betrouwbare conclusies trekken over de vraag of warmer weer de verspreiding van covid-19 vertraagt, zoals in eerdere studies is geprobeerd. We dringen er dus op aan bij beleidsmakers en het publiek om voorzichtig te blijven.'

Er doen zich een aantal potentiële problemen voor met de data. De belangrijkste kwestie is, volgens de studie, dat het weer zelf het aantal testen dat wordt afgenomen, en wie er getest wordt, kan beïnvloeden. Zo kunnen patiënten die al onderliggende ziekten hebben, als gevolg van de weersomstandigheden symptomen ontwikkelen die geen relatie hebben met covid-19.

Als gevolg daardoor kunnen ze vaker getest worden op covid-19 dan andere groepen. 'Dergelijke invloeden maken het onmogelijk om dit effect statistisch gezien te scheiden van de algehele invloed van het weer op de daadwerkelijke verspreiding van het virus.'

Fragmentarisch

Daarnaast zijn de beschikbare data fragmentarisch. Tijdens de eerste maanden van de pandemie werd er onvoldoende getest. En waar dat wel gebeurde, was de betrouwbaarheid van de tests soms twijfelachtig.

Een ander probleem is dat het beperkt aantal beschikbare testen alleen gebruikt wordt bij mensen met symptomen van covid-19, inclusief alle mensen die geen covid-19 hebben, maar een ander seizoensvirus. Dat kan potentieel het aantal valse positieven in koude periodes verhogen.

'Hoewel we nog niet weten welke invloed het weer op de verspreiding van covid-19 heeft, zijn we wel zeker van één ding: het virus verspreidt zich overal, inclusief in zeer warme gebieden zoals Ecuador, Brazilië en India', zegt Anant Jani, een van de auteurs van de studie. 'En het blijft zich ook verspreiden in de warmere Amerikaanse staten Florida, Californië en Texas. Mooi weer is dus geen excuus om risico's te nemen met een ziekte waaraan al zoveel mensen overleden zijn.'

Als de testcapaciteit verbetert in de toekomst, kunnen deze problemen overwonnen worden en is het mogelijk een beter beeld te krijgen van de invloed van het weer op de verspreiding van covid-19, concludeert de studie.

Er is veel aandacht voor de vraag of de zomer op het noordelijk halfrond invloed heeft op de verspreiding van covid-19, zowel bij het publiek als bij onderzoekers. In een analyse die verschijnt in het volgende nummer van Environmental and Resource Economics wijzen de onderzoekers op de beperkingen van beschikbare epidemiologische informatie. 'We constateren verschillende problemen bij het beoordelen van de invloed van het weer op basis van bestaande data over bevestigde covid-19-gevallen', zegt onderzoeksleider Francois Cohen. 'Op basis van de huidige data kunnen we geen betrouwbare conclusies trekken over de vraag of warmer weer de verspreiding van covid-19 vertraagt, zoals in eerdere studies is geprobeerd. We dringen er dus op aan bij beleidsmakers en het publiek om voorzichtig te blijven.'Er doen zich een aantal potentiële problemen voor met de data. De belangrijkste kwestie is, volgens de studie, dat het weer zelf het aantal testen dat wordt afgenomen, en wie er getest wordt, kan beïnvloeden. Zo kunnen patiënten die al onderliggende ziekten hebben, als gevolg van de weersomstandigheden symptomen ontwikkelen die geen relatie hebben met covid-19. Als gevolg daardoor kunnen ze vaker getest worden op covid-19 dan andere groepen. 'Dergelijke invloeden maken het onmogelijk om dit effect statistisch gezien te scheiden van de algehele invloed van het weer op de daadwerkelijke verspreiding van het virus.'Daarnaast zijn de beschikbare data fragmentarisch. Tijdens de eerste maanden van de pandemie werd er onvoldoende getest. En waar dat wel gebeurde, was de betrouwbaarheid van de tests soms twijfelachtig.Een ander probleem is dat het beperkt aantal beschikbare testen alleen gebruikt wordt bij mensen met symptomen van covid-19, inclusief alle mensen die geen covid-19 hebben, maar een ander seizoensvirus. Dat kan potentieel het aantal valse positieven in koude periodes verhogen.'Hoewel we nog niet weten welke invloed het weer op de verspreiding van covid-19 heeft, zijn we wel zeker van één ding: het virus verspreidt zich overal, inclusief in zeer warme gebieden zoals Ecuador, Brazilië en India', zegt Anant Jani, een van de auteurs van de studie. 'En het blijft zich ook verspreiden in de warmere Amerikaanse staten Florida, Californië en Texas. Mooi weer is dus geen excuus om risico's te nemen met een ziekte waaraan al zoveel mensen overleden zijn.' Als de testcapaciteit verbetert in de toekomst, kunnen deze problemen overwonnen worden en is het mogelijk een beter beeld te krijgen van de invloed van het weer op de verspreiding van covid-19, concludeert de studie.