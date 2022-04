Britse wetenschappers hebben diep in de longen van levende patiënten minuscule stukjes plastic gevonden. Twee weken geleden vond een andere studie die ook in de menselijke bloedbaan.

Microplastics - heel kleine stukjes plastic die vaak onzichtbaar zijn voor het menselijke oog - waren eerder al in longweefsel aangetroffen bij autopsieën. Het nieuwe onderzoek vond de stoffen nu voor het eerst ook in de longen van levende mensen.

Wetenschappers van de Hull York Medical School onderzochten de longen van dertien patiënten die een operatie ondergingen. Bij maar liefst elf van de patiënten vonden ze microplastics, vooral afkomstig van polypropyleen en PET. Er werden aanzienlijk hogere niveaus gevonden bij de mannelijke patiënten.

Diep in de longen

De wetenschappers zijn verrast door hoe diep de plastics in de longen doordringen. Uit het onderzoek bleek dat er 11 microplastics werden gevonden in het bovenste deel van de long, 7 in het midden en 21 in het onderste deel van de long.

'We hadden niet verwacht dat we het hoogste aantal deeltjes in de lagere delen van de longen zouden vinden, of deeltjes van de grootte die we vonden', zegt Laura Sadofsky, hoogleraar Longziekten aan de Hull York Medical School. 'Dat is verrassend omdat de luchtwegen veel nauwer zijn in de lagere delen van de longen. We hadden verwacht dat deeltjes van deze grootte worden uitgefilterd of opgesloten voordat ze zo diep in de longen kunnen terechtkomen.'

Atmosferische vervuiling

Steeds meer wordt duidelijk dat microplastics een toenemende bron van luchtvervuiling zijn. De minuscule deeltjes zijn erg licht en zweven rond in de atmosfeer. Eerder onderzoek door de Universiteit van Hull vond hoge niveaus van atmosferische microplastics, vooral polyethyleen, afkomstig van bijvoorbeeld plastic verpakkingen en draagtassen, alsook nylon-vezels uit kledij en harsen. Die komen vrij bij de slijtage van wegen, verfmarkeringen of banden.

De gevolgen voor de menselijke gezondheid zijn nog onduidelijk. Het onderzoek volgt amper enkele weken op een Nederlandse studie die microplastics vond in de menselijke bloedbaan. Van de 22 onderzochte bloeddonoren werd bij driekwart plastic in het bloed gevonden.

