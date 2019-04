De nieuwe richtlijnen van de WHO voor het gebruik van schermen voor baby's en peuters, zijn niet helemaal wat ze op het eerste gezicht lijken.

Kinderen jonger dan twee jaar zouden niet voor een tv-scherm of tablet mogen gezet worden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een reeks nieuwe richtlijnen. Eens de kinderen de leeftijd van twee jaar bereiken, zouden ze nog steeds niet meer dan één uur per dag naar een scherm mogen kijken.

...