Een kwart van de leerlingen uit het vijfde leerjaar, ongeveer 19.000 kinderen, moet dit schooljaar in principe nog het vaccin tegen mazelen, bof en rubella krijgen. De CLB's doen er alles aan om de achterstand, een gevolg van het coronavirus, in te halen.

Alle leerlingen uit het vijfde leerjaar krijgen mits toestemming een vaccin tegen mazelen, bof en rubella. Maar door het coronavirus liepen de Centra voor Leerlingenbegeleiding dit schooljaar vertraging op. Op het moment van de lockdown had 75 procent van de betrokken kinderen het vaccin al gekregen, maar voor een kwart - ongeveer 19.000 leerlingen - was dat nog niet het geval, zegt Inge Van Trimpont, directeur van de permanente ondersteuningscel van het CLB in het gemeenschapsonderwijs.

De CLB's maken er nu een prioriteit van om de doelgroep dit schooljaar toch nog volledig te vaccineren. De mazelen vertonen ondanks de hoge vaccinatiegraad elk jaar nog een piek in het voorjaar. Bovendien gaat het om een gevaarlijke ziekte. De ouders van de kinderen die nog geen inenting kregen worden nu gecontacteerd en kunnen een individuele afspraak maken op het CLB. Ouders gaan daar vlot op in, zegt Van Trimpont. In bepaalde gevallen kan het vaccin ook op school georganiseerd worden. Elk kind gaat dan apart langs.

Andere vaccinatierondes zullen wellicht uitgesteld worden naar begin september, al zijn die hier en daar wel al volledig afgerond en doet het CLB er alles aan om de vaccinaties alsnog te organiseren waar mogelijk. Het gaat om het HPV-vaccin in het eerste middelbaar en het vaccin tegen kinkhoest in het derde middelbaar. Dat die vaccins met een paar maanden zouden worden uitgesteld, kan op zich geen kwaad, zegt Van Trimpont. Leerlingen blijven even goed beschermd als ze de inentingen volgend schooljaar krijgen, al duurt het uitstel beter geen volledig jaar.

