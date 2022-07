Nieuwe vaccinatiecampagne tegen covid start op 12 september

Vlaanderen gaat op 12 september naar fase twee van de vaccinatiecampagne, wat wil zeggen dat er vanaf dan weer 800.000 prikken per week kunnen worden gezet.

Dat heeft de regering vrijdag beslist, meldt Welzijnsminister Hilde Crevits.

De interministeriële conferentie Volksgezondheid besloot eerder deze week dat er in het najaar weer uitgebreid wordt geboosterd tegen covid. Vlaanderen heeft nu beslist over de uitwerking. De nieuwe campagne start op 12 september en op het einde van die maand wordt geëvalueerd hoeveel interesse er is. Mogelijk wordt dan beslist om over te gaan naar fase één, met een capaciteit van 400.000 prikken per week.

Mensen met een hoger risico krijgen een sterke aanbeveling om zich te laten vaccineren. Het gaat dan om mensen boven de 65, immuungecompromitteerden, bewoners van woonzorgcentra en iedereen die in de zorgsector werkt. Alle anderen, boven de 18, krijgen een uitnodiging. Er komt ook een nieuwe informatie- en sensibiliseringscampagne.

Voor de nieuwe fase zullen de vaccinatiecentra weer worden geopend of opgeschaald. De regering had in maart al een budget van 86 miljoen euro gereserveerd waarmee de zorgraden en lokale besturen tot eind dit jaar de vaccinatiecentra paraat kunnen houden. Intussen is dit bedrag verhoogd tot ruim 100 miljoen euro.