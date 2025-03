Met de unieke combinatie van cardio en kracht wint de fitnesscompetitie wereldwijd snel aan populariteit. ‘Bij hyrox gebruik je je lichaam voor wat het eigenlijk gemaakt is.’

Hyrox is een fitnesscompetitie die zich sinds 2017 vanuit Duitsland over de hele wereld heeft verspreid. Afgelopen week trok een hyroxcompetitie in Nederland duizenden atleten, en begin april komt de fitnesstrend ook met een groot evenement naar België.

Het concept van een hyroxwedstrijd is eenvoudig: één kilometer hardlopen, afgewisseld met een functionele fitnessoefening zoals roeien of gewicht duwen, en dat acht keer na elkaar. In die simpele opbouw schuilt de sleutel voor een betere gezondheid.

‘Het gaat om de unieke combinatie van cardio en kracht. Beide onderdelen samen zorgen voor de meeste gezondheidsvoordelen’ zegt Jan Evenepoel, bewegingsadviseur en praktijkassistent bij de opleiding Bewegingswetenschappen van de UGent. Ook bij andere sporten kun je die gouden combinatie vinden, bijvoorbeeld als je tennist of voetbalt. Daar wissel je korte sprints af met krachtige bewegingen. Maar omdat de sprints korter zijn en de gebruikte spieren beperkter, mis je toch het totale plaatje dat hyrox biedt.

Elementaire bewegingen

‘De bewegingen van hyrox zijn heel bewust gekozen’, verduidelijkt Evenepoel. ‘Het zijn de zogenaamde elementaire bewegingen.’ Dat zijn bewegingen die het lichaam natuurlijk gezien zou moeten kunnen en die een functie hebben in het dagelijks leven. Niet in het moderne dagelijkse leven van kantoorjobs en bingewatchen, maar in dat van de oertijd: dingen zoals aan bomen hangen of je naar hooghangend voedsel uitstrekken. Dat vinden we nu nog terug in reiken naar eten in keukenkastjes, een boodschappentas optillen of op één been balanceren om je schoen aan te trekken.

Bij hyrox gaat het bijvoorbeeld om duw- en trekbewegingen en uitvalstappen, waarbij je veel basisspieren en grote spiergroepen gebruikt. Door die bewegingen te trainen blijf je langer vitaal en onafhankelijk van zorg en hulpmiddelen. ‘Bij hyrox gebruik je je lichaam voor wat het eigenlijk gemaakt is’, stelt Evenepoel.

‘Hyrox is dé kans om je fitheid te bewijzen, ook als je geen spierbonk bent of marathons rent.’

Wat hyrox behalve gezond ook heel plezierig maakt, is het spelelement. Die elementaire bewegingen kun je ook prima thuis of in de sportschool trainen, maar dat is voor de meeste sporters nogal saai. Door het met duizenden gezondheidsfanaten tegelijkertijd uit te voeren in competitieverband, worden die eentonige bewegingen opeens spannend. ‘Daarbij is je eigen verbetering makkelijk meetbaar in zowel de tijd die je nodig hebt om het parcours af te leggen, als het gewicht dat je tijdens de competitie heft’, zegt Evenepoel. ‘Dat motiveert.’

Blessures

Maar hyrox is ook niet zonder risico’s. Juist vanwege de intensieve combinatie heeft een hyroxer meer kans op op blessures. Evenepoel benadrukt het belang van de onderliggende techniek. ‘De basis moet goed zitten, de basiskracht, basisconditie en basistechniek.’ Sporters onderschatten dat vaak. Zo lopen ze blessures op, waardoor ze nog verder van huis zijn. Het is dus wel een kwestie van langzaam opbouwen, wat het plezier van een competitieve sport misschien wat wegneemt.

Evenepoel geeft toe: “Ik zou het niet iedereen aanraden om zomaar aan een hyroxcompetitie deel te nemen’, zegt Evenepoel. ‘Dat is veel te intensief. Zo’n competitie vraagt je maximale inspanning en dat is alleen gezond voor wie ervoor heeft getraind.’

Is hyrox de gezondste competitiesport? Niet per se. Het is vooral uniek omdat het cardio en functionele kracht zo optimaal mogelijk combineert. Hyrox is dé kans om je fitheid te bewijzen, ook als je geen spierbonk bent of marathons rent. ‘Het is de meerkamp van de fitness’, besluit Evenepoel. ‘Niet alleen krachtpatsers zijn er welkom, maar iedereen.’