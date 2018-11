Nieuwe methode gevonden om hersenactiviteit in realtime te meten

Begrijpen hoe we dingen leren en onthouden is essentieel voor onder meer de strijd tegen de ziekte van Alzheimer. Daarvoor moeten we de activiteit van complexe circuits in de hersenen kunnen detecteren en meten.

Het team rond biopsycholoog Fabian Kloosterman van de Leuvense tak aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie publiceert in het vakblad eLife een methode om activiteit in de hersenen in realtime te meten en te interpreteren. Het maakte daarvoor een interface tussen hersenen en een computer die met een vertraging van amper enkele milliseconden opereert.

Tijdens je dromen verschijnen in je brein dezelfde patronen van ervaringen als wanneer je wakker bent.

Bij elke nieuwe ervaring ontstaat er een uniek patroon van neurale activiteit in de schoot van de hippocampus: een hersenzone die fundamenteel is voor de goede werking van ons geheugen. Dat patroon verschijnt telkens als die ervaring opnieuw in je hoofd opduikt, zelfs tijdens je dromen. Met de nieuwe meetmethode van Kloosterman en co. kan de vorming van zulke patronen gedetecteerd worden.

In het vakblad Neuron berichten Kloostermans collega Joris de Wit en zijn team over de nieuwe moleculaire interactie die ze hebben ontdekt voor de vorming van verbindingen tussen twee types van neuronen (hersencellen). Verbindingen tussen neuronen leiden tot de patronen die onder meer herinneringen mogelijk maken.

Het gaat om zogenoemde piramidale neuronen die lange uitstulpingen kunnen genereren en grote afstanden in de hersenen kunnen bestrijken. De onderzoekers hebben een interactie tussen verschillende eiwitten vastgesteld waardoor de verbinding tussen piramidale en andere neuronen in de hippocampus wordt georkestreerd.