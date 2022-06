Nieuwe covidgolf: ‘De capaciteit overschrijden is onwaarschijnlijk’

De coronacijfers kleuren de jongste tijd opnieuw rood. Zowel het aantal nieuwe besmettingen, de hospitalisaties en de opnames op intensieve zorg zitten in een stijgende lijn. Toch maakt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano zich niet meteen grote zorgen.

De druk op huisartsen en ziekenhuizen is voorlopig beperkt en Van Gucht verwacht niet dat het gezondheidssysteem in de problemen raakt. ‘De capaciteit overschrijden is onwaarschijnlijk.’

De BA.5-Omikrongolf wint verder aan kracht, leren de jongste cijfers. ‘We zitten nu met een derde nieuwe subvariant die eerder in Zuid-Afrika en Portugal te merken viel. Die zorgde daar voor een steile maar korte golf. Portugal is er nog niet volledig uit. De BA.5-variant van Omikron vertoont twee extra mutaties op het oppervlakte eiwit, waardoor ze deels kan ontsnappen aan antistoffen’, aldus Van Gucht. Daardoor kan deze variant, die volgens de jongste onderzoeken op stalen verantwoordelijk is voor 47,5 procent van de besmettingen, zich iets makkelijker verspreiden in een maatschappij die volledig open staat.

‘Iedereen heeft opnieuw veel contacten. Na vaccinaties is er nog altijd bescherming, zeker tegen ernstige ziekte en hospitalisatie. Er zijn nu minder patiënten op intensieve dan vorige zomer’, benadrukt Van Gucht. De huidige ziekenhuisopnames betreffen vooral oudere mensen (80-plussers) of mensen met zwaar onderliggende aandoeningen, zoals diabetes. ‘De boodschap is: opgelet, het virus is er nog altijd. Een aantal voorzorgsmaatregelen, zoals ventilatie, testen bij symptomen en isolatie bij besmetting, blijven belangrijk’, geeft Van Gucht aan.

Boosteren

Bij dat arsenaal voorzorgen rekent de viroloog de boosterprik. ‘Behoor je tot een risicogroep, ga zeker een herhalingsprik halen. Het geeft extra bescherming.’

Het risico op hospitalisaties en opname op intensieve zorg is gereduceerd met 69 procent en 56 procent bij mensen van 65 jaar en ouder na een boosterdosis, tegenover mensen van dezelfde leeftijdsgroep die volledig zijn gevaccineerd zonder boosterdosis. Ruim 469.000 inwoners van ons land (4 procent) ontvingen een tweede booster, leren de Sciensanocijfers. Ook het mondmasker heeft niet afgedaan. ‘Iedereen een mondmasker, is niet nodig, maar voor risicogroepen en medisch kwetsbaren: draag een goed aansluitend FFP2-masker. Het biedt goede bescherming in een drukke binnenruimte zoals op het openbaar vervoer.’