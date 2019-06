In uitzonderlijke gevallen kan het huidige drinkbare vaccin een vorm van de ziekte veroorzaken, zegt Pierre Van Damme van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV). Twee nieuwe vaccins moeten de ziekte volledig uitroeien.

Het quarantaineonderzoek van de Universiteit Antwerpen rond twee nieuwe vaccins tegen polio heeft goede resultaten opgeleverd. Dat blijkt uit de resultaten die woensdag gepubliceerd zijn in vaktijdschrift The Lancet. De kandidaat-vaccins zorgden bij de 30 vrijwilligers voor een prima immuunantwoord en hadden geen noemenswaardige nevenwerkingen.

In 2017 testten onderzoekers van de UAntwerpen twee nieuwe vaccins tegen polio. Die ziekte staat op de rand van uitroeiing, maar komt in landen als Afghanistan, Pakistan en Nigeria nog in beperkte mate voor. 'Het huidige drinkbare vaccin heeft polio in de meeste landen een halt kunnen toeroepen', zegt Pierre Van Damme van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV). 'Maar in uitzonderlijke gevallen kan dit vaccin een vorm van de ziekte veroorzaken. Om de laatste stap naar een poliovrije wereld te zetten, is er dus een nieuw vaccin nodig.'

Bill en Melinda Gates

Bij het onderzoek leefden twee groepen van 15 vrijwilligers 28 dagen lang in volstrekte quarantaine in Poliopolis, een containerdorp op het parkeerterrein van het UZA. De twee vaccins, die ontwikkeld werden door een conglomeraat van onderzoekers met financiële steun van de Bill and Melinda Gates Foundation, blijken veilig en efficiënt.

Het CEV en de UGent testen op dit moment 232 gezonde volwassenen in een opvolgstudie. 'En in Panama worden dit jaar jonge kinderen en zuigelingen gevaccineerd zodat men tegen eind 2019 gegevens heeft in de verschillende leeftijdsgroepen met deze kandidaat-vaccins', aldus Van Damme.

Het poliovirus verspreidt zich via de ontlasting en valt het zenuwstelsel onmiddellijk aan waardoor binnen enkele uren al tekenen van verlamming kunnen optreden, met zelfs de dood tot gevolg. Er is geen genezing mogelijk, enkel een preventieve vaccinatie kan helpen. Sinds 1988 is de wereld grotendeels poliovrij met behulp van de wereldwijde vaccinatiecampagne, gesteund door Bill en Melinda Gates.