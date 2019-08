Wetenschappers hebben een nieuw orgaan ontdekt dat een rol speelt in de sensatie van pijn. Ze koesteren de hoop dat dit tot de ontwikkeling van nieuwe pijnmedicatie kan leiden.

De onderzoekers zeggen dat bepaalde cellen die onze pijngevoelige zenuwcellen omhullen en zich tot in de buitenste laag van de huid uitstrekken, betrokken lijken bij het waarnemen van pijn. Ze spreken over een nieuw orgaan dat ons gevoel van pijn kan initiëren en zijn hoopvol dat deze ontdekking nieuwe inzichten zal geven en misschien wel een aantal langdurige raadsels over pijn zal kunnen ophelderen.

Chronische pijn

In een reactie in de krant The Guardian zei Patrik Ernfors van het Karolinska Institute in Zweden, een van de auteurs van de studie, dat de ontdekking zelfs kan bijdragen tot meer kennis over chronische pijnstoornissen.

De studie werd gepubliceerd in Science en toont aan dat de werking van deze cellen in de huid lange tijd over het hoofd werd gezien. Het gaat om het type gliacellen (glia = Grieks voor 'lijm'), cellen die in het zenuwstelsel voorkomen en er de werking van de zenuwcellen ondersteunen.

Deze zogenaamde Schwanncellen hebben een octopusachtige vorm. Het team ontdekte dat het lichaam van die cel zich onder de buitenste laag van de huid bevindt, maar ze 'tentakels' hebben die zich om de uiteinden van pijngevoelige zenuwcellen wikkelen en zich uitstrekken tot in de epidermis, de buitenste laag van de huid, waar ze vervolgens pijn veroorzaken.

Orgaan

De speciale Schwanncellen slokken de zenuwencellen als het ware op en vormen zo een gaasachtig netwerk. Dit netwerk is voldoende reden voor de wetenschappers om te spreken over de ontdekking van een nieuw pijngevoelig orgaan.

De onderzoekers zeggen dat er nog veel vragen overblijven, maar ze zijn hoopvol dat deze kennis zal kunnen leiden tot nieuwe pijnmedicatie.