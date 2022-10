De zoektocht naar doeltreffende alzheimermedicatie leek in slaap gedommeld, maar twee nieuwe medicijnen zouden volgens neuroloog Sebastiaan Engelborghs weleens een doorbraak kunnen betekenen. ‘Er is vooruitgang, ook al gaat het met kleine stapjes.’

Een persbericht van het biotechnologiebedrijf Biogen en het Japanse farmaceutische bedrijf Eisai gooit hoge ogen: een nieuw alzheimergeneesmiddel, lecanemab, “vermindert de cognitieve achteruitgang van patiënten in een vroeg stadium in achttien maanden tijd met 27 procent, in vergelijking met een placebogroep”.

Het medicijn slaagt er in om het eiwit amyloïde te verwijderen, waarvan het samenklonteren tussen de hersencellen een van de eerste verschijnselen is die kan worden waargenomen bij alzheimer. Volgens sommige wetenschappers zouden die eiwitophopingen of plaques dan ook de oorzaak kunnen zijn van de ziekte. Ze leiden vermoedelijk tot het afsterven van zenuwcellen en veroorzaken zo geheugenverlies en andere symptomen.

Nieuw leven voor ‘dood spoor’

Nu hebben we twee medicijnen die mogelijks een effect blijken te hebben op de cognitieve functies.

Grote farmaceutische bedrijven als Pfizer hadden de zoektocht naar geneesmiddelen tegen amyloïde-ophopingen jaren geleden al opgegeven. Is er dan opnieuw hoop voor deze piste?

‘Iedereen ging ervan uit dat de amyloïde-hypothese in de papiermand mocht’, zegt Sebastiaan Engelborghs, professor neurologie (VUB) en neurowetenschappen (UAntwerpen). ‘Meer dan 90 procent van de klinische studies met anti-amyloïdemiddelen faalden. Nu hebben we twee medicijnen die mogelijks een effect blijken te hebben op de cognitieve functies. Die amyloïde-hypothese houdt dan toch enigszins steek, ook al is ze niet zaligmakend. Mocht amyloïde de oorzaak van alzheimer zijn, zou het “wegwassen” van dat eiwit uit het brein de ziekte in principe moeten stoppen. Dat gebeurt evenwel niet. Mensen blijven ondanks de behandeling achteruit gaan, maar wel trager. Het is onvoldoende om van een genezing te kunnen spreken, maar er is wel een effect.’

Lauwe reacties

Patiëntenorganisaties reageren eerder lauw op het nieuws over lecanemab. De data van de klinische onderzoeken zijn nog niet publiek gemaakt. Dat gebeurt pas op 29 november. Eerder onderzoek naar een ander alzheimermedicijn van hetzelfde bedrijf Biogen, aducanumab, toonde geen significante verschillen aan ten opzichte van de placebogroep, tenzij men achteraf de hoogste dosissen apart beschouwde. Maar een dergelijke evaluatie is niet volgens het boekje. Dat leverde het bedrijf nogal wat kritiek op.

Bovendien gaat het om een verbetering van de cognitieve achteruitgang van amper 0,45 op 18 punten op de CDR-schaal (een schaal die de ernst van de symptomen van dementie meet). Het is niet meteen duidelijk of zo’n miniem verschil wel merkbaar is in de praktijk.

Tot slot kunnen beide medicijnen, die in een ziekenhuis via een infuus moeten worden toegediend, best wel wat nevenwerkingen hebben, zoals hoofdpijn, duizeligheid en zwelling van de hersenen.

Eerste keer ingrijpen in ziekteproces zelf

Ook Engelborghs wacht af hoe het medicijn voor de patiënt in de praktijk een verschil kan maken, maar op wetenschappelijk vlak is hij alvast enthousiast.

‘Als de gegevens uit het persbericht kloppen, dan gaat het onderzoek de goede richting uit. Dit is de eerste keer dat er bij de mens, en niet alleen bij muizen, wordt vastgesteld dat de cognitieve achteruitgang kan worden vertraagd. Maar het is wachten op de wetenschappelijke data over de duurzaamheid van het effect en eventuele bijwerkingen. Een ander theoretisch voordeel is dat lecanemab inwerkt op de oplosbare vorm van amyloïde, dat zich iets vroeger in het ziekteproces voordoet dan het amyloïd-eiwit dat al neergeslagen is in het brein, waarop adecanumab zijn pijlen richt.’

Ook dat laatste medicijn heeft potentieel, meent de neuroloog. Al moet dat potentieel nog aangetoond worden door nieuwe klinische studies.

Verschillende andere pistes

Toch is het ultieme Alzheimermedicijn niet de heilige graal, wel een combinatie van alzheimermedicijnen, benadrukt Engelborghs.

‘Er zijn nog veelbelovende pistes waarop gewerkt kan worden, zoals het eiwit tau dat bij de ziekte van Alzheimer neerslaat in de hersencellen van patiënten. Bij vrouwen zijn er dan weer aanwijzingen dat hormonen een rol spelen. Hormonale substitutietherapie zou het risico op alzheimer kunnen verlagen.’

Vandaag moeten we het echter doen met symptoombestrijding. ‘De medicijnen die beschikbaar zijn in de apotheek verzachten tijdelijk de symptomen van de ziekte zonder een effect te hebben op de evolutie van de ziekte zelf’, legt Engelborghs uit. ‘Daarnaast bieden we revalidatieprogramma’s aan. Ons land heeft twaalf erkende geheugenklinieken. Dat is echter dweilen met de kraan open, want de capaciteit van die geheugenklinieken is te beperkt.’

Dementierisico verlagen

Alzheimer helemaal voorkomen kan niet, maar we kunnen het risico wel een klein beetje verlagen.

Omdat het momenteel niet mogelijk is om de ziekte van Alzheimer te genezen, moeten we ook inzetten op preventie. Alzheimer helemaal voorkomen kan niet, maar we kunnen het risico wel een klein beetje verlagen.

‘Terwijl we vroeger dachten dat alzheimer onoverkomelijk was, weten we nu dat je dankzij een gezonde levensstijl je dementierisico met een paar procentpunten kan doen dalen of de eerste symptomen uitstellen in tijd.’

Hoe verlaag je je risico op dementie? Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat een gezonde leefstijl op middelbare leeftijd het risico op dementie op hoge leeftijd verlaagt. Het gaat dan om voldoende bewegen, overgewicht vermijden, cognitief en sociaal actief blijven en een evenwichtige voeding ( een voedingspatroon met onder meer grote porties (groene) groenten, noten, granen, vis en weinig rood vlees, kaas en boter. ) Tot 40 procent van toekomstige dementie zou zo vermeden kunnen worden. Lees ook: Alzheimer uitstellen? Draag een hoorapparaat

Wat betekent dit alles nu voor de patiënt zelf?

De medicijnen die de cognitieve achteruitgang vertragen, zijn nog niet goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Pas dan kunnen de middelen op de markt komen.

Zowel lecanemab als adecanumab zijn echter enkel geschikt voor patiënten met een vroege diagnose. Voor mensen in een gevorderd stadium van de ziekte hebben deze medicijnen geen zin. In de toekomst zal een vroegdiagnose dus steeds belangrijker worden.

Engelborghs benadrukt tot slot het belang van deelname aan wetenschappelijk onderzoek. ‘Er is vooruitgang,’ besluit hij hoopvol, ‘ook al gaat het met kleine stapjes.’