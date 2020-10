In Vlaanderen leven naar schatting 500.000 mensen met diabetes (type 1 of type 2) en om de 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de levenslange diagnose 'diabetes'. Het aantal mensen met diabetes blijft onrustwekkend toenemen, meldt de Diabetes Liga woensdag naar aanleiding van de 30ste editie van Wereld Diabetes Dag op 14 november. Ze roept op tot meer investeringen in wetenschappelijk onderzoek naar diabetes.

"We weten nog altijd te weinig over de oorzaken van diabetes, de gevolgen op lange termijn en de meest geschikte behandeling", zegt de Diabetes Liga. Om het wetenschappelijk onderzoek naar diabetes in Vlaanderen te stimuleren, heeft de liga in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting het Diabetes Liga Onderzoeksfonds opgericht. Momenteel heeft een op de tien volwassen Vlamingen diabetes, maar een op de drie gevallen is niet gediagnosticeerd.

Type 1 diabetes, de minst voorkomende vorm, is een auto-immuunaandoening die voornamelijk voor de leeftijd van 40 jaar ontstaat. In ongeveer 95 procent van de gevallen gaat het echter om type 2 diabetes (vroeger ook wel 'ouderdomsdiabetes' genoemd). Type 2 diabetes kent meestal een sluimerend verloop, waardoor het soms jaren onopgemerkt blijft. Risicofactoren zijn overgewicht, te weinig lichaamsbeweging, leeftijd, diabetes in de familie en een voorgeschiedenis van te hoge bloedsuikerwaarden (bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes).

Wie een verhoogd risico loopt, kan de evolutie naar type 2 diabetes volgens de Diabetes Liga met meer dan de helft voorkomen door gezond te leven. Maar diabetes kan iedereen overkomen en zes op de tien Vlamingen worden met diabetes geconfronteerd in hun directe omgeving. Uit een recent onderzoek naar de kennis over diabetes blijkt volgens de Diabetes Liga dat de Vlaming evenwel slecht scoort op zijn of haar kennis over diabetes. Van de bevraagden is 86 procent van mening dat er meer onderzoek zou moeten gebeuren naar de oorzaken en behandeling van diabetes.

Bekijk ook de video van de Universiteit Van Vlaanderen: Kan je sterven aan te veel suiker?

"We weten nog altijd te weinig over de oorzaken van diabetes, de gevolgen op lange termijn en de meest geschikte behandeling", zegt de Diabetes Liga. Om het wetenschappelijk onderzoek naar diabetes in Vlaanderen te stimuleren, heeft de liga in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting het Diabetes Liga Onderzoeksfonds opgericht. Momenteel heeft een op de tien volwassen Vlamingen diabetes, maar een op de drie gevallen is niet gediagnosticeerd. Type 1 diabetes, de minst voorkomende vorm, is een auto-immuunaandoening die voornamelijk voor de leeftijd van 40 jaar ontstaat. In ongeveer 95 procent van de gevallen gaat het echter om type 2 diabetes (vroeger ook wel 'ouderdomsdiabetes' genoemd). Type 2 diabetes kent meestal een sluimerend verloop, waardoor het soms jaren onopgemerkt blijft. Risicofactoren zijn overgewicht, te weinig lichaamsbeweging, leeftijd, diabetes in de familie en een voorgeschiedenis van te hoge bloedsuikerwaarden (bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes). Wie een verhoogd risico loopt, kan de evolutie naar type 2 diabetes volgens de Diabetes Liga met meer dan de helft voorkomen door gezond te leven. Maar diabetes kan iedereen overkomen en zes op de tien Vlamingen worden met diabetes geconfronteerd in hun directe omgeving. Uit een recent onderzoek naar de kennis over diabetes blijkt volgens de Diabetes Liga dat de Vlaming evenwel slecht scoort op zijn of haar kennis over diabetes. Van de bevraagden is 86 procent van mening dat er meer onderzoek zou moeten gebeuren naar de oorzaken en behandeling van diabetes.