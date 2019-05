De Franstalige Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België vindt kinderen veganistisch opvoeden ronduit gevaarlijk. Klopt dit?

IN HET NIEUWS

Prins Harry en Meghan Markle willen hun kind naar verluidt veganistisch opvoeden. Maar volgens de Franstalige Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België is dat ronduit gevaarlijk. Klopt dit?

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Recent heeft de Franstalige Koninklijke Academie voor Geneeskunde een advies gepubliceerd over vegetarisme en veganisme bij kinderen en adolescenten. Er bestaan verschillende vormen van vegetarisme waarbij dierlijke producten in meer of mindere mate geschrapt worden. De meest 'strenge' vorm is het veganisme waarbij alle producten van dierlijke oorsprong gemeden worden. Niet enkel vlees of vis, maar ook eieren, melk en alle afgeleide producten worden gebannen.

Vooral over dat veganistisch dieet maakt de Academie zich zorgen. Volgens hen is de kans op tekorten aan eiwitten en verschillende vitaminen (B12 en D) en mineralen (ijzer, jodium en zink) dermate groot dat het ethisch niet verantwoord is om je kind of adolescent veganistisch op te voeden (1).

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

De Franstalige Koninklijke Academie voor Geneeskunde is niet de enige instantie die een rapport gepubliceerd heeft over vegetarisme en veganisme. Recent hebben onder andere ook de Italiaanse Vereniging voor Menselijke Voeding en de Amerikaanse Voedingsacademie een advies gepubliceerd. Beide komen tot de conclusie dat zowel een goed uitgebalanceerd vegetarisch als veganistisch dieet de voedingsbehoeften kan dekken en gezond is, ook bij kinderen en adolescenten. Het Voedingscentrum in Nederland sluit zich hierbij aan. In Vlaanderen werken Kind en Gezin en de Hoge Gezondheidsraad momenteel aan een advies.

Alle instanties benadrukken terecht het belang van een goede balans. Doordat alle dierlijke producten gemeden worden, is het moeilijker om de behoefte van bepaalde voedingsstoffen te dekken. Vooral belangrijk is vitamine B12, dat enkel in dierlijke producten voorkomt. Vitamine B12-supplementen zijn dus absoluut noodzakelijk voor veganisten.

Andere voedingsstoffen die mogelijk een risico vormen, zijn zoals de Franstalige Academie stelt eiwitten, ijzer, zink, calcium en vitamine D.

Dat dit niet noodzakelijk tot problemen hoeft te leiden, blijkt uit het (weliswaar beperkte) onderzoek. Dat toont dat de ontwikkeling van kinderen die veganistisch worden opgevoed binnen de normale grenzen valt, zowel op lichamelijk als op cognitief vlak. Bloedarmoede zou niet vaker voorkomen dan bij andere kinderen en adolescenten. Of de grotere kans op tekorten ook effectief leidt tot andere gezondheidsproblemen, is amper onderzocht bij veganistische kinderen. Bij kinderen die vegetarisch worden opgevoed, blijken er in de praktijk weinig problemen te zijn.

CONCLUSIE Je kind gezond veganistisch opvoeden is mogelijk, maar brengt extra aandachtspunten met zich mee. Zo zijn bepaalde supplementen nodig om de behoefte aan alle voedingsstoffen te dekken. Veganisme voor kinderen verbieden of ethisch onverantwoord noemen is een brug te ver.

