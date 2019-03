Moet je elke dag 10 000 stappen zetten?

Dat we moéten sporten en moéten bewegen weten we intussen wel al. En we doen het soms wel om calorieën te verbranden of wat conditie te kweken, maar het is nog véél belangrijker dan alleen maar voor de calorieën en conditie. Na dit college van sportwetenschapper Wim Derave (UGent) laat je die elektrische step of auto links staan en ga je niet voor 10.000, maar voor 15.000 stappen per dag.