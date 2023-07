Impact van een te hete planeet: ‘Dit wordt dé gezondheidscrisis van de 21e eeuw’

De klimaatcrisis treedt hoe langer hoe meer het dokterskabinet binnen. Experts waarschuwen voor de gevolgen van een hete planeet voor de volksgezondheid. ‘Als we beseffen dat klimaat een rechtstreeks effect op onze eigen gezondheid heeft, is er hoop.’

Als covid-19 een meteorietinslag voor de gezondheidszorg was, dan is klimaatverstoring een botsing van planeten. We staan nog maar aan het begin. Dit jaar kende de wereld de warmste junimaand ooit. Dag- en weekrecords sneuvelen aan de lopende band.

In de zomer van 2022, de heetste zomer ooit op het Europese continent, vielen in Europa meer dan 61.000 doden door onder andere hitteberoertes, hartaanvallen en hartfalen. De warmtemaatregelen sinds 2003, toen Europa 70.000 hittedoden telde (alleen al in het verschroeiende Parijs waren er toen 15.000), lijken voorlopig ontoereikend. Als we niet aan effectieve warmtepreventie doen, zal ons continent tegen 2040 elk jaar gemiddeld meer dan 94.000 hittedoden kennen.

Scala aan gezondheidsproblemen

‘We weten almaar beter wat dit nieuwe klimaatregime met de menselijke gezondheid doet’, zegt Sam Proesmans, spoedarts en auteur van het boek Wat maakt het uit? ‘Hittegolven, droogte, overstromingen en infectieziekten, zoals malaria, zika, dengue, chikungunya, westnijl- en gele koorts, zijn directe gevolgen. Maar de versnelde opwarming heeft ook een veel minder vanzelfsprekende impact. Zo zal de stijging van de temperatuur het pollenseizoen verlengen, mét hogere concentraties pollen, waardoor meer mensen langer en intenser last zullen hebben van allergieën.

‘Door de zeespiegelstijging zal infiltratie van zeewater ervoor zorgen dat het grondwater dat we drinken zouter wordt. Die verhoogde zoutinname zal tot een toename leiden van mensen met verhoogde bloeddruk, een van de voornaamste risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Die ziekten zijn nu al de belangrijkste doodsoorzaak in ons land.

‘En de toename van CO2 in de lucht zal onze gewassen minder voedingsrijk maken. Rijst en graan zullen geforceerd groeien door versnelde fotosynthese, de tijd niet krijgen om mineralen op te nemen uit de grond of vitaminen aan te maken, wat tot voedseltekorten zal leiden. Het is cynisch, maar hoe meer we de natuur en onze leefomgeving verwoesten en vervuilen, hoe duidelijker het wordt dat de mens niet zonder natuur en een gezonde leefomgeving kan.’

Als we beseffen dat klimaat een rechtstreeks effect op onze eigen gezondheid heeft, is er hoop. Sam Proesmans

Het gebrek aan voedingsstoffen in planten is een argument voor enkele wetenschappers om te stellen dat de mens in een warmere wereld een stukje zal krimpen. Uit fossielen uit het Paleocene-Eocene Thermal Maximum, een grote, snelle en kortstondige wereldwijde klimaatverandering die 55,8 miljoen jaar geleden plaatsvond, blijkt dat soorten tot 20 cm kleiner waren dan in voorgaande periodes. Een kleinere lichaamsgestalte is trouwens voordelig: kleinere wezens, die meer huidoppervlakte hebben in vergelijking tot het totale volume van hun lichaam, kunnen makkelijker hun kerntemperatuur aanpassen omdat ze sneller warmte te verliezen.

Maar ook de vis op ons bord zou tegen het einde van deze eeuw weleens minder voedingsstoffen kunnen bevatten. Vissen produceren zelf geen omega 3-vetten, maar halen ze uit fytoplankton dat DHA en EPA aanmaakt om niet te bevriezen in koud water. Hoe hoger de temperatuur van het zeewater hoe lager de productie van die essentiële vetzuren. Als de vis in onze Noordzee zich moet voeden met minder hoogwaardige plankton, zal ook de vis zelf minderwaardig van kwaliteit zijn. De menselijke hersenen hebben een grote behoefte aan omega 3, dat ook tegen hart- en vaatziektes beschermt.

Hitte, een onzichtbare kracht

Doorheen de eeuwen heeft de mens zich nochtans bijzonder goed weten aan te passen aan stijgende temperaturen. Zo is de warmte die van de grond afstraalt een van de mogelijke redenen waarom onze bekende voorouder Lucy ongeveer 3,2 miljoen jaar geleden voor het eerst rechtop ging lopen, zo schrijft New York Times-journalist Jeff Goodell in zijn boek The Heat Will Kill You First. Sindsdien verloor de mens zijn vacht om oververhitting tegen te gaan en ontwikkelde hij zweetklieren om het lichaam af te koelen en te kunnen blijven jagen tot zijn prooi van uitputting neerviel.

‘Maar’, zo waarschuwt Goodell, ‘vandaag warmt de planeet sneller op dan wij ons, en veel andere levende wezens, kunnen aanpassen.’ Hitte is volgens hem een enorm onderschat probleem, vooral omdat ze een onzichtbare kracht is. ‘De hitte buigt geen boomtakken om of blaast geen haar voor je gezicht om je te laten weten dat ze er is…. De zon voelt aan alsof er een geweer op je gericht is.’

Wat komt er concreet op ons af als we de CO2-uitstoot niet stoppen? – Meer diabetes. Uitdroging kan onopgemerkt chronisch worden waardoor het lichaam minder giftige stoffen uitscheidt en hoge concentraties zout en glucose in de nieren en bloed blijven. Dat is gelinkt aan een verhoogd risico op diabetes en het metabool syndroom (een medische term voor een combinatie van hoge bloeddruk, hoge bloedsuiker, hoge cholesterol en zwaarlijvigheid). – Meer nierstenen. Wetenschappers waarschuwen al langer voor een epidemie van nierstenen door een te geringe vochtopname en/of te veel vochtverlies. Een studie in Proceedings of the National Academy of Sciences uit 2008 voorspelt dat de “niersteengordel” in het zuidoosten van de VS meer noordwaarts oprukt. Tegen 2050 zou 56 procent van de Amerikanen in een hoogrisicozone voor nierstenen vallen. Tegen 2095 is dat zelfs 70 procent. – Meer hartziekten. Het hart wordt meer belast omdat het harder moet pompen om meer bloed naar de ledematen en huid te duwen in een poging de kern van het lichaam af te koelen. Maar als de buitentemperaturen te hoog zijn, wordt de fysiologische limiet van het cardiovasculaire systeem van mensen met bestaande hartziekten mogelijk overschreden. – Impact op longziekten. Een stijgende lichaamstemperatuur zorgt er ook voor dat mensen dieper moeten ademen. Dat kan gevolgen hebben voor patiënten met astma en de longziekte COPD. Vervuiling en pollen, die vaak samengaan met hete dagen, maken patiënten nog kwetsbaarder. – Zweet verdampt niet meer. Een dodelijke cocktail van hitte en vocht betekent dat perfect gezonde mensen binnen de zes uur sterven bij activiteiten in de buitenlucht, waardoor hele bevolkingen genoodzaakt zullen worden wekenlang binnen te zitten. Wanneer hitte en luchtvochtigheid te hoog zijn kan het menselijke lichaam immers geen stabiele lichaamskerntemperatuur meer behouden door zweet aan het oppervlak van de huid te verdampen omdat de lucht al verzadigd is met vocht.

‘Zet de gezondheid van de mens centraal’

‘Alarmerend.’ Dat is de term die Proesmans gebruikt om de toestand te beschrijven, maar dat betekent niet dat de arts zelf alarmistisch is. ‘We kunnen het tij nog keren. Als we er niet in geloven, heeft het leven geen zin. We kunnen klimaatverandering niet meer voorkomen. Het is te laat. Maar we kunnen ze wel nog proberen te vertragen, de koorts beperken tot 2°C, tenminste als we nu stappen ondernemen. Als we de uitstoot van broeikasgassen niet onder controle krijgen, dan riskeren we een opwarming van 4°C. Als jij 41°C koorts hebt, dan voel je je doodziek. Voor de planeet aarde is dat niet anders. Helaas is de mens egocentristisch, kortzichtig en weinig gevoelig voor klimaat- en milieuthema’s. Pas als we beseffen dat het probleem een rechtstreeks effect op onze eigen gezondheid heeft en niet alleen op de natuur of op de mensen aan de andere kant van de wereld, is er hoop. Zo niet, zitten we echt in de rats.’

Wat maakt het uit? waarom jouw gedrag iedereen gezonder maakt. Uitgeverij Pelckmans.

‘Toch kunnen we dit als mensheid aan’, gaat Proesmans verder. ‘Kijk maar naar het Montreal Protocol in 1987 met betrekking tot bepaalde koelvloeistoffen en drijfgassen in onder andere koelkasten. Het gat in de ozonlaag zou tot een exponentiële toename van huidkankers en cataractgevallen leiden. Tot vandaag is dat protocol een van de weinige echt succesvolle internationale verdragen, met als resultaat dat het gat in de ozonlaag nu langzaam weer kleiner wordt, en tegen 2060 zal verdwijnen. Een mooi neveneffect van dat protocol is dat het bijzonder effectief is in de strijd tegen klimaatverandering. Of neem het werk van Peter Piot, die waarschuwde voor de gigantische economische kost van hiv en aids, iets wat politici ter harte hebben genomen.’

‘We moeten ons aanpassen’

Maar zelfs al zal de impact van klimaatverandering fel geremd worden door mitigatie, ze zal nog altijd enorm zijn. Daarom is het minstens even belangrijk om de onvermijdelijke complicaties van deze globale ziekte zoveel mogelijk in te schatten en op te vangen. Dat kunnen we doen door ons aan te passen aan de gevolgen die hoe dan ook op ons afkomen. Proesmans: ‘We moeten inzetten op onderzoek naar vaccinatie en behandeling van de voor ons nieuwe infectieziekten. We moeten de impact van luchtvervuiling beperken door bomen in de stad aan te planten. En als we alles blijven volgieten met beton, dan hoeven we niet verbaasd te zijn dat we morgen onze steden moeten ontvluchten omdat het onleefbare hitte-eilanden zijn geworden. De oplossingen liggen voor de hand. Ze zijn extreem kosteneffectief. Je moet ze gewoon willen doen.’

Wat gebeurt er als het lichaam te heet wordt?

Oververhitting Symptomen: vermoeidheid, concentratieverlies, hoofdpijn, duizeligheid, spierpijn, opgezwollen enkels (oedeem) Behandeling: drink voldoende water, thee of koffie, ook als je geen dorst hebt. Doe het rustig aan. Neem een voetenbad. Neem contact op met de huisarts als de klachten erger worden. Hitte-uitputting Symptomen: flauwvallen, kramp, snelle hartslag, hevig zweten, bleke huid. Behandeling: Stop met wat je aan het doen bent en zoek een koele plek. Drink voldoende water of sportdrank in kleine slokjes. Koel je lichaam: neem een koude douche of met natte doeken. Waarschuw een arts als de klachten niet minderen. Hitteberoerte Symptomen: temperatuur van meer dan 39 graden, hoge hartslag, misselijkheid, rode huid, meestal geen zweet, stuiptrekkingen, bewustzijnsverlies. Behandeling: Bel 112.

Ons bloed ‘kookt’

Een onderbelicht aspect van extreme hitte is de impact op de mentale gezondheid. En dan gaat het niet alleen over slachtoffers die een natuurramp hebben meegemaakt door toedoen van de klimaatcrisis en vaker symptomen van depressie, angst, wanhoop, prikkelbaarheid, stress en agressiviteit vertonen.

De studie naar het mentale aspect van de klimaatverandering staat nog in haar kinderschoenen en meer onderzoek is dringend nodig, maar wat we wel al weten is dat bepaalde medicijnen bedoeld voor mentale problemen minder goed werken bij extreme hitte. Het aantal spoedopnames voor mentale gezondheidscrises, zoals angststoornissen, schizofrenie en drugsmisbruik, stijgt bovendien tijdens warme dagen. En voor elke graad verhoging van de gemiddelde maandtemperatuur in de VS, neemt het sterftecijfer door zelfdoding met 0,7 procent toe.

De oplossingen liggen voor de hand. Ze zijn extreem kosteneffectief. Je moet ze gewoon willen doen. Sam Proesmans

Hitte werkt ook in op emoties, zoals onze taal duidelijk laat zien. Als we geïrriteerd zijn, krijgen we het “heet onder de kraag”, als we boos zijn “kookt ons bloed”. Op warme dagen is er namelijk een toename van verkeersagressie, criminaliteit en geweld. Ook Twitter ziet dan meer haattweets en online agressie verschijnen. De geschiedenis leert ons trouwens dat oude beschavingen, zoals het Maya-rijk en Chinese dynastieën, ineen stortten tijdens periodes van extreme hitte en droogte.

Postcode vs genetische code

Proesmans benadrukt daarom in zijn boek het belang van een goede public health-visie in de strijd tegen klimaatverandering. Dat is de collectieve actie die een grote individuele impact kan hebben op iemands gezondheid. Of zoals hij het formuleert: ‘Je postcode bepaalt je gezondheid meer dan je genetische code.’

‘Er zijn genoeg gezondheidseffecten van de klimaatcrisis, zowel fysiek als mentaal, om dringend actie te ondernemen’, besluit hij. ‘Elk orgaansysteem wordt aangetast. Het is gewoon o-ver-dui-de-lijk: dit is dé gezondheidscrisis van de 21e eeuw.’