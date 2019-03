Minder dan een vijfde ziekenhuisdirecteurs is een vrouw

Van de 53 Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen, worden er negen door een vrouw geleid (17%). Dat is minder dan een op vijf. Met 15 procent zijn de vrouwelijke medisch directeurs/hoofdartsen in Vlaanderen eveneens sterk in de minderheid. Van de bestuursleden in Vlaamse ziekenhuizen is een derde vrouwelijk. De geneeskunde vervrouwelijkt, maar (nog) niet aan de top.