De achtste Week van de Migraine, die in de Belgische apotheken loopt van 28 september tot 2 oktober, wil dit jaar het taboe van migraine op de werkvloer doorbreken.

Uit een bevraging bij de Belgische bevolking blijkt dat een migraineaanval krijgen op het werk voor slechts 15 procent van de patiënten een reden is om te stoppen met werken en naar huis te gaan.

De online bevraging werd in februari 2020 afgenomen bij 1.061 respondenten van 20 jaar en ouder. Van alle ondervraagde respondenten gaf 38 procent aan dat ze al last hebben gehad van migraine. Drie vierde van deze migrainepatiënten bevestigt dat ze al een aanval hebben gekend op het werk.

De stevige hoofdpijn, misselijkheid en overgevoelig voor licht en geluid die de aanval veroorzaakt is echter voor amper 15 procent van de mensen een reden om te stoppen met werken en terugkeren naar huis. Slechts een kwart gaf aan dat ze zich ziek melden vanwege een migraineaanval.

Stress op het werk blijft voor de migrainepatiënten een van de belangrijkste triggers. Vier op vijf van hen geeft aan dat het hoge stressniveau migraine veroorzaakt. Tegelijkertijd geven de respondenten aan dat enkele simpele ingrepen op de werkvloer die migraineklachten kunnen verminderen. De top vier bestaat uit frisse lucht (53 procent), een donkere ruimte om te rusten (45 procent), een rustige werkplaats met minder geluid (38 procent) en het aanpassen van verlichting (36 procent).

6 tips om meer rust en ontspanning in uw dagelijks leven te brengen

Zorg voor voldoende slaap

Een onregelmatig slaappatroon is over het algemeen een mogelijke trigger van migraine. Daarom een aantal belangrijke aandachtspunten:

Houd uw werkuren zo regelmatig mogelijk.

Plan na het werk niet te veel activiteiten meer in, en zorg ervoor dat ze uw vaste slaappatroon niet in de weg staan.

Ga tijdens het weekend op hetzelfde uur slapen als tijdens de week, en sta ook op hetzelfde uur op

Beweeg

We vertellen u niets nieuws als we zeggen dat bewegen een echte must is voor uw gezondheid. Maar wist u dat beweging ook zorgt voor minder stress -- een trigger voor bijna 70% van de mensen met migraine? Tijd om actiever te worden, dus!

Zittend beroep? Sta elke 30 minuten recht.

Ga een verdieping hoger naar het toilet.

Wissel zitten af met staand beeldschermwerk.

Ga 's avonds na het eten nog een blokje om.

Creëer rust in uw hoofd

Minder stress zorgt voor minder kans op migraine-aanvallen. Ga dus zo zen mogelijk door het leven. Enkele aanraders:

Volg een workshop mindfullness, een training die u leert ieder moment bewust in het hier en nu te beleven en niet te piekeren over het verleden of de toekomst.

Leer mediteren. 10 minuten per dag mediteren zou het stresshormoon in het lichaam en de bloeddruk verlagen.

Doe een paar eenvoudige yogaoefeningen voor het slapengaan, zodat u rustig naar bed kunt.

Lachen helpt

Lachen heeft een positieve invloed op uw gezondheid, en wel op heel veel verschillende vlakken. Zo verlaagt regelmatig lachen de bloeddruk en zorgt het voor een betere bloeddoorstroming in organen en ledematen. Een flinke lachbui verlaagt ook de hoeveelheid stresshormonen (cortisol en adrenaline) in het bloed. Minder stress betekent ook een lager risico op uw volgende migraine-aanval.

Eet en drink alcohol verstandig

Een lekker glaasje wijn, een heerlijk stukje kaas of die verrukkelijke chocoladetaart: lekker eten en drinken zorgt vaak voor een moment van geluk. Maar voor migrainepatiënten is helaas niet alle voeding een goed idee. Zo heeft alcohol een negatief effect op migraine, en ook kaas is een beruchte trigger van aanvallen. Magnesiumhoudende voeding -- zoals groene bladgroenten, bananen, avocado's en noten -- zouden dan weer een positief effect hebben op migraine.

Wees voorzichtig met licht en geluid

Het is bewezen dat migraine getriggerd wordt door natuurlijk licht, felle lampen en knipperlichten. Sommige patiënten zijn ook heel gevoelig voor geluid, en tijdens een migraine-aanval kan het kleinste geluid heel storend zijn. Vermijd dus plaatsen met fel licht en luide muziek. Kies thuis voor dimbare verlichting en zachte achtergrondmuziek. Of kom tot rust met natuurgeluiden en kaarslicht.

Meer info: Week van de Migraine

