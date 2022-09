Micropauzes van 10 minuten helpen burn-out voorkomen

Micropauzes op het werk verbeteren het gevoel van welzijn en kunnen het ontstaan van burn-out voorkomen, zegt een nieuwe studie in PlosOne.

Steeds vaker horen we dat mensen uitvallen op het werk door een burn-out, het resultaat van een langdurige periode van stress en overbelasting waarbij je je vaak moe voelt en er niet meer in slaagt om je werk nog te doen zoals je dat zou willen.

Burn-out op de werkvloer is sinds 2019 een belangrijk punt van zorg voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het beroepsfenomeen omschrijft als ‘een syndroom dat ontstaat na chronische stress op de werkplek waar niet met succes is mee omgegaan.’

Met dit in gedachten hebben onderzoekers van de West University of Timișoara in Roemenië dertig jaar van onderzoek naar ‘micropauzes’ van 10 minuten doorgespit om te achterhalen wat de voordelen ervan kunnen zijn.

De meta-analyse beoordeelde in totaal 22 studies over de voordelen van micropauzes; de resultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift PlosOne.

Aard van de pauze bepalend voor nut ervan

Tijdens de onderzochte pauzes van een tiental minuten deden werknemers zaken als: een video bekijken, een wandelingetje maken, een collega helpen, werkgerelateerde doelstellingen of to-do-lijstjes opstellen, een babbeltje slaan met andere collega’s in pauze.

Welke activiteit er tijdens de micropauze werd ondernomen bleek een belangrijke factor in hoe nuttig de pauze was. Het helpen van een collega of iets anders doen dat nog te maken heeft met de baan, leidde tot negatieve emoties geassocieerd met de pauze.

Volgens de auteurs leidden ‘werkgerelateerde micropauzes tot verminderd welzijn, verminderde slaapkwaliteit en een verhoogde negatieve stemming.’

Fysieke pauzes daarentegen werden als bijzonder nuttig aangeduid. ‘Fysieke activiteiten zoals stretchen en lichaamsbeweging werden geassocieerd met verhoogde positieve emoties en verminderde vermoeidheid’, schrijven de auteurs.

Ze wijzen er ook op dat micropauzes geen eenheidsworst zijn. De duur en de aard van een ‘herstellende pauze’ bleek te verschillen afhankelijk van het beroep en de veeleisendheid van de functie.

Pauzecultuur

Katie Moore, klinisch psycholoog bij Affirming Psychological Services, heeft de resultaten van de studie mee beoordeeld en raadt werkgevers aan om een cultuur te installeren waar voldoende korte pauzes mogelijk zijn voor hun personeel. ‘De werkomgeving zou zo moeten zijn dat werknemers zich niet bekeken, beoordeeld of schuldig voelen als ze korte pauzes inlassen’, zegt ze.

Burn-out kan ontstaan wanneer mensen zich overwerkt voelen, omdat ze tijdens een typische werkdag aan te veel verwachtingen moeten voldoen, omdat ze de zin van hun werk niet langer zien, te weinig vrije tijd hebben of geacht worden langer te werken dan contractueel is vastgelegd. Onbehandelde burn-out kan tot ernstige psychische klachten leiden zoals slapeloosheid of depressie.

Volgens de WHO wijzen drie symptomen op (dreigende) burn-out: vermoeidheid, negatieve gevoelens ten aanzien van het werk of zich er mentaal van distantiëren, en ten slotte een sterke vermindering van de efficiëntie waarmee iemand zijn taken uitvoert.