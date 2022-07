Meer dan 6.000 besmettingen met apenpokkenvirus wereldwijd

Er zijn nu al meer dan 6.000 besmettingen met het apenpokkenvirus in 58 landen wereldwijd, waarvan meer dan 80 procent in Europa. Dat zei directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie Tedros Ghebreyesus woensdag tijdens een persconferentie. Hij roept ‘in de week van 18 juli of indien nodig vroeger’ het noodcomité van de WHO samen om de uitbraak te bespreken.

Het aantal besmettingen met het virus stijgt snel en aangezien het testen op het virus een uitdaging blijft, worden veel besmettingen waarschijnlijk niet opgepikt, zegt de directeur-generaal. Wel is het duidelijk dat Europa het epicentrum is van de uitbraak, met meer dan 80 procent van de besmettingen. De WHO riep vorige vrijdag nog op tot ‘dringende actie’ tegen het apenpokkenvirus in Europa. ‘Maar ook in Afrika duikt het virus op in landen waar het vroeger niet was, en in de landen waar het virus wel circuleerde registreren we recordaantallen’, aldus Ghebreyesus.

De WHO werkt momenteel aan het eerlijk verdelen van vaccins, die momenteel nog erg schaars zijn. De organisatie werkt ook samen met ngo’s en in het bijzonder LGBTQI+-organisaties om de stigma’s tegenover bepaalde groepen weg te halen en om mensen beter te beschermen. ‘Het virus kan iedereen treffen’, aldus de WHO-topman.

Ghebreyesus roept ook ten laatste in de week van 18 juli het noodcomité van de WHO samen om de ernst van de uitbraak te bespreken. In België zijn er tot nu toe 168 bevestigde gevallen en één waarschijnlijk geval van apenpokken geregistreerd, meldde gezondheidsinstituut Sciensano woensdag. Het gaat om 92 patiënten in Vlaanderen, 64 in Brussel en 13 in Wallonië. Alle gevallen zijn mannen, tussen 20 en 62 jaar oud.