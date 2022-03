Het aantal patiënten met covid-19 in de Belgische ziekenhuis ligt opnieuw boven de 2.500. Voor het eerst sinds 25 februari is die kaap opnieuw overschreden met op dinsdag 22 maart 2.513 gehospitaliseerde patiënten. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers woensdag op het dasboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 13 en 19 maart werden gemiddeld 10.071 besmettingen met het coronavirus per dag vastgesteld, of 25 procent meer dan tijdens de voorgaande zevendaagse periode. Tegelijk werden er dagelijks gemiddeld zo'n 37.700 tests (+8 pct) uitgevoerd, met een positiviteitsgraad van 28,6 procent (+3,3 pct).

Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg tussen 16 en 22 maart tot gemiddeld 176,6 (+13 pct) opnames per dag. Gisteren/dinsdag werden 2.513 patiënten die positief testten op covid-19 in ziekenhuizen verpleegd (+13 pct), waarvan 178 patiënten (-2 pct) op afdelingen intensieve zorg.

Tussen 13 en 19 maart stierven gemiddeld 16,7 mensen (-16 pct) per dag aan de gevolgen van een coronabesmetting. De reproductiesnelheid, die de mate van besmettelijkheid van het virus aangeeft, staat op 1,07 (-1 pct). Een waarde groter dan 1 betekent dat de epidemie in kracht toeneemt.

