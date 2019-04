Medische mensentaal: waarom een woord als kijkoperatie best verwarrend kan zijn

Carine Stevens Freelancejournalist

Taal verbindt, maar in een medische context is dat helaas niet altijd het geval. Waar zitten de pijnpunten in de communicatie tussen zorgverlener en patiënt? Hoe vermijd je misverstanden, afstand en onbegrip?

De overdaad aan moeilijke woorden is het allergrootste pijnpunt in medische communicatie. Als een patiënt niet weet wat een ganglion is of wat hypertensie betekent, verhoogt dat het risico op storingen in de informatieoverdracht. © istock