Er is te weinig wetenschappelijk bewijs voor de heilzame werking van cannabis als een geneesmiddel om pijn te bestrijden.

Daarvoor waarschuwen de Belgian Pain Society (BPS) en de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding (VAVP) vrijdag in De Morgen en La Libre Belgique. 'De voordelen wegen niet op tegen de nadelen', klinkt het.

Sinds begin dit jaar in ons land een wetsvoorstel is goedgekeurd dat de productie van medicinale cannabis moet regelen, bestaat bij de artsen de indruk dat we aan het opschuiven zijn naar een legalisering van 'mediwiet'. '

'Er is al veel onderzoek gebeurd naar cannabis en chronische pijn', zegt anesthesist Koen Van Boxem, die voorzitter is van VAVP. 'Maar daaruit blijkt dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen.'

Zo blijkt uit onderzoek dat bij regelmatig gebruik van cannabis de depressies, de suïcidegedachten en de suïcides bij jonge mensen hoger liggen, luidt het. De organisaties zien een parallel met de opioïden. Dat zijn stoffen zoals morfine, die ook vaak gebruikt worden bij pijnbestrijding, maar in de VS wel hebben geleid tot een ware epidemie, die duizenden doden heeft geëist.

'De medische wereld heeft daarmee een verslavingsprobleem teweeggebracht', zegt Van Boxem. 'Door meer cannabis voor te schrijven zonder dat er genoeg onderzoek naar gedaan is, kunnen we ook meer slecht doen dan goed.'