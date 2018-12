Maggie De Block reageert op Implant Files: 'Chirurgen moeten naar meldpunt stappen'

Daarmee reageert ze op onderzoek van De Tijd, Knack en Le Soir waaruit blijkt dat de implantatenbedrijven in ons land vorig jaar 7,35 miljoen euro aan artsen betaalden.

Het kabinet van De Block verwijst naar Artikel 10 van de wet op de geneesmiddelen. Dat verbiedt artsen om rechtstreeks of onrechtstreeks premies of voordelen in natura te aanvaarden van de industrie. Maar er bestaat een uitzondering voor vergoedingen voor 'legitieme prestaties met een wetenschappelijk karakter', zolang die 'binnen de redelijke perken blijven'.

Dat is een dunne grens, erkent Jelle Boone, woordvoerder van De Block. 'Sommige Belgische chirurgen zijn wereldtop en gespecialiseerd in het plaatsen van specifieke implantaten. Zij leiden andere chirurgen op, waardoor hun prestaties wel een wetenschappelijk karakter hebben', klinkt het. Hij benadrukt dat er vooral geen excessen mogen zijn.

De Block roept chirurgen op om niet alleen anoniem in de media te getuigen, maar ook naar het meldpunt van het FAGG te stappen. Hoewel artsen al op de hoogte zijn van het bestaan van dat meldpunt, zal de minister ervoor zorgen dat het nog prominenter op de website zal verschijnen.