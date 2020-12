Elk koppel wordt vroeg of laat geconfronteerd met uitdagingen die de liefde danig op de proef stellen. Relatietherapeute Chloé De Bie ziet in haar praktijk steeds dezelfde relatievalkuilen terugkomen. 'Alles staat of valt met communiceren.'

Relatietherapeute Chloé De Bie gelooft er oprecht in: alle koppels die in haar praktijk terechtkomen, zien elkaar nog graag. Ze willen vechten voor hun relatie en voor de liefde. Maar om een relatie in stand te houden is er meer nodig dan alleen liefde. Elk koppel komt weleens in zwaar weer terecht, en elk liefdessprookje kampt op een dag met monsters onder het bed. 'In mijn praktijk als relatietherapeute merk ik dat het vaak draait om dezelfde thema's', zegt psychologe en seksuologe Chloé De Bie. 'Veel relatieproblemen zijn terug te voeren tot acht veel voorkomende valkuilen.'

...

Relatietherapeute Chloé De Bie gelooft er oprecht in: alle koppels die in haar praktijk terechtkomen, zien elkaar nog graag. Ze willen vechten voor hun relatie en voor de liefde. Maar om een relatie in stand te houden is er meer nodig dan alleen liefde. Elk koppel komt weleens in zwaar weer terecht, en elk liefdessprookje kampt op een dag met monsters onder het bed. 'In mijn praktijk als relatietherapeute merk ik dat het vaak draait om dezelfde thema's', zegt psychologe en seksuologe Chloé De Bie. 'Veel relatieproblemen zijn terug te voeren tot acht veel voorkomende valkuilen.' In haar boek En ze leefden nog lang en gelukkig. De onvermijdelijke valkuilen van de liefde neemt ze die valkuilen een voor een onder de loep en geeft ze adviezen en oefeningen om ze het hoofd te bieden. Wat is volgens jou de belangrijkste relatievalkuil? Chloé De Bie: 'Communicatie, ongetwijfeld. Welke problemen een koppel ook tegenkomt, alles staat of valt met de manier waarop ze met elkaar communiceren. "Hoe laat gaan we eten?", vraagt de man aan zijn vrouw. Zij voelt dat aan als kritiek en snauwt dat ze maar 2 handen heeft. Hij kijkt verbaasd op, want hij wilde gewoon weten of hij voor het eten nog een telefoontje kon doen. Vooral bij koppels die al lang samen zijn, zie je dat ze vaak vertrekken van veronderstellingen - ze denken elkaar zo goed te kennen dat ze blindelings kunnen invullen wat de ander bedoelt. Terwijl dat lang niet altijd het geval is. Goed communiceren is in de eerste plaats goed kunnen luisteren. Het is een werkpunt tijdens de therapie: in eigen woorden herhalen wat je gehoord hebt, je partner laten uitspreken, oprecht en met volle aandacht luisteren naar wat hij of zij écht wil zeggen.'Liefde vraagt om aandacht. Hoe moet dat in deze hectische tijden, waarin iedereen zo'n druk leven heeft? De Bie: 'Als we nooit tijd maken voor onze relatie, zullen we er ook nooit tijd voor hébben. Zo simpel is dat. En tijd maken is een kwestie van prioriteiten: waar hecht je belang aan? Het is bizar: we vinden het normaal om meetings met collega's in te plannen en doodles te maken voor een vriendinnenavondje. Maar afspreken met onze partner moet blijkbaar spontaan gebeuren. Dat klopt niet. Een cijfer om bij stil te staan: uit onderzoek blijkt dat koppels elkaar slechts 7 minuten per dag face to face spreken. In die tijd kun je hooguit afspreken wie de volgende dag boodschappen doet of de kinderen van school haalt. Mensen zouden er een gewoonte van moeten maken om niet alleen regelmatig koppeltijd in te plannen, maar om die ook optimaal te besteden en te vullen met leuke activiteiten. Het is een buffer tegen frustraties en ergernissen. Als jullie genoten hebben van een fijne avond samen, ga je er de volgende dag beter tegen kunnen als je partner de vuile borden weer eens niet in de vaatwasser zet maar op het aanrecht laat staan.'Wat met smartphones en andere schermpjes, die tegenwoordig een enorme impact op ons relationeel leven hebben? De Bie: 'Technologie is inderdaad een gigantische valkuil in relaties tegenwoordig. Zelfs op seksueel vlak zou de impact groot zijn. Zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat de seksuele frequentie daalt sinds 2000. Dat zou vooral te wijten zijn aan schermgebruik: vaak krijgt nog een aflevering van die spannende Netflix-serie de voorkeur boven een vrijpartij. En de situatie is bij ons echt niet zo anders. Koppels zitten naast elkaar in de zetel, en terwijl de televisie opstaat, zit de een op Twitter en scrolt de ander door Instagram. Sociale media kunnen bovendien een voedingsbodem zijn voor jaloezie en conflicten. Je wordt er om de haverklap geconfronteerd met rooskleurige plaatjes van koppels die het zo veel leuker met elkaar lijken te hebben. Een ex uit je leven bannen wordt een hele klus als je hem of haar nog continu kunt volgen op Facebook. En de stap van virtueel flirten naar vreemdgaan is soms snel gezet. Hoe je kunt vermijden dat technologie een valkuil wordt? Waak erover dat je er op een verstandige manier mee omgaat. De tijd die je aan je scherm spendeert, spendeer je niet aan je partner. En sociale media zijn prima als je ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn: om mensen te verbinden. Dat heeft de coronacrisis meer dan ooit duidelijk gemaakt.'Vind je dat koppels vandaag te snel opgeven? De Bie: 'Ik vrees van wel. We leven nu eenmaal in een wegwerpmaatschappij. Als we voelen dat de ander niet meer volledig beantwoordt aan onze noden en behoeftes, stopt het. "Hij of zij is zo veranderd", hoor ik dan vaak. "Gelukkig maar", is mijn antwoord steevast. Elke mens groeit en verandert; het is voor een koppel vooral een kwestie van op elkaar afgestemd te blijven. Uitgerekend daarin ligt voor mij het geheim van een goede relatie: in de flexibiliteit om je te kunnen aanpassen aan de groei van jezelf en die van je partner.'