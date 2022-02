Kinderen die in gebieden wonen met meer luchtvervuiling en minder groen hebben meer kans om ADHD te ontwikkelen. Dat is de conclusie van een nieuwe grootschalige studie.

Wanneer kinderen vaak blootgesteld worden aan luchtvervuiling, specifiek als er een groot aandeel van de schadelijke PM2.5-deeltjes in de lucht aanwezig is, lopen ze tot 62 procent meer risico om ADHD te ontwikkelen.

PM2.5-partikels zijn fijne inhaleerbare deeltjes, met een diameter van maximaal 2,5 micrometer. Ze vormen een onderdeel van fijnstof. Die deeltjes zijn gevaarlijk omdat ze diep in de luchtwegen kunnen doordringen.

Kinderen die daarentegen in groenere en minder vervuilde gebieden wonen, lopen de helft minder risico om de stoornis te ontwikkelen.

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en is een van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen. in het Nederlands spreekt men van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met deze aandoening zijn vaak erg druk en snel afgeleid. Op jonge leeftijd zorgt het vaak voor moeilijkheden op school.

Milieuongelijkheid

Onderzoekers aan het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) baseerden zich op gegevens die teruggaan tot het jaar 2000 over 37.000 kinderen in de omgeving van de Canadese stad Vancouver.

'We zagen dat kinderen die in groenere buurten woonden met weinig luchtvervuiling een aanzienlijk verminderd risico op ADHD hadden. Dit is een milieuongelijkheid, omdat kinderen die in gebieden met meer vervuiling en minder groen wonen een onevenredig groter risico lopen', legt hoofdauteur Matilda van den Bosch uit. 'Deze associaties zijn met name relevant omdat blootstellingen plaatsvinden tijdens de vroege levensjaren, een cruciale periode voor de ontwikkeling van de hersenen waar kinderen bijzonder kwetsbaar zijn. Belangrijk is dat men zich kan aanpassen aan zulke blootstellingen. In de praktijk betekent dat, dat men deze bevindingen kan aanwenden voor een gezondere stadsplanning.'

Het is niet de eerste keer dat de link wordt gelegd tussen ADHD en luchtvervuiling. Eerder onderzoek toonde aan dat blootstelling aan luchtvervuiling tijdens de zwangerschap verband houdt met ontwikkelingsachterstand op driejarige leeftijd, en psychologische en gedragsproblemen later, waaronder symptomen van ADHD, angst en depressie.

