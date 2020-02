Vitamine B12 zit in dierlijke producten zoals vlees, maar ook in vitaminepillen. Kan je zomaar straffeloos vitamine B12 slikken?

IN HET NIEUWS

Volgens nieuw Nederlands onderzoek in Groningen is het goed mogelijk dat een te grote hoeveelheid vitamine B12 in je bloed leidt tot eerder overlijden. Vooral veganisten slikken de vitamine. Lopen ze echt gevaar?

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Nederlandse onderzoekers gingen na of er een verband was tussen het gehalte aan vitamine B12 in het bloed en de sterfte. Vitamine B12 is belangrijk voor de aanmaak van rode bloedcellen, die zuurstof in het lichaam te vervoeren. Het zit alleen in dierlijke voedingsmiddelen en in verrijkte ontbijtgranen.

Om hun hypothese te testen, volgden de onderzoekers 5.571 personen gedurende een achttal jaren. Ze maten de hoeveelheid vitamine B12 in het bloed van de deelnemers bij de start van de studie en registreerden de sterfte tijdens de opvolging.

Opmerkelijk is dat er gemiddeld 3,38 overlijdens waren per 1.000 deelnemers bij mensen met een laag gehalte van vitamine B12 in het bloed. Bij de mensen met een hoog gehalte was dit 6,57 overlijdens per 1.000 deelnemers. De onderzoekers hielden rekening met storende factoren en vonden dat mensen die een hoog vitamine B12-gehalte hadden 85% meer kans hadden om te sterven binnen de acht jaar dan mensen met een lager gehalte.

De onderzoekers besluiten dat een hoger vitamine B12-gehalte in het bloed geassocieerd is met een verhoging van de sterfte, al weten ze nog niet waarom.

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

Deze studie is een cohortstudie, een type waarnemend onderzoek dat verbanden kan vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgverband kan aantonen. Er is duidelijk een verband tussen de bloedwaarden voor vitamine B12 en de sterfte, maar we weten niet zeker of dit enkel komt door de vitamine.

De doodsoorzaken van de deelnemers aan deze cohortstudie zijn niet gekend, wat natuurlijk belangrijk is om een mechanisme te ontdekken.

De onderzoekers hielden geen rekening met verschillen in eetgewoonten tussen de deelnemers. Dat is wel belangrijk, want wanneer je een hoog gehalte aan vitamine B12 hebt, betekent dat dat je vrij veel dierlijke voedingsmiddelen eet, zoals:

melk;

kaas;

vlees;

vleeswaren.

Die voedingsmiddelen hebben veel verzadigde vetzuren, waardoor je cholesterolgehalte kan stijgen. De cijfers tonen dit: de deelnemers met hoge waarden voor vitamine B12 hadden ook een hoger totaal cholesterolgehalte, namelijk 214 mg/dl. Mensen met minder vitamine B12 hadden 205 mg/dl. Van een teveel aan cholesterol weten we al dat het het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Omgekeerd, deelnemers met minder vitamine B12 in hun bloed zullen meer plantaardige en dus gezondere eetgewoonten hebben.

CONCLUSIE Nederlandse onderzoekers vonden dat deelnemers met hoge bloedwaarden aan vitamine B12 sneller stierven dan die met lagere waarden. Deze studie kon wel verbanden vaststellen, maar kon geen oorzaak-gevolgverband aantonen. We weten dus niet zeker of het eerder overlijden komt door vitamine B12. Mensen die veel vlees eten en/of B12-supplementen nemen, hebben hogere B12-waarden in hun bloed.

