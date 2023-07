Longkanker nu ook bij vrouwen tweede meest voorkomende kanker

Longkanker is sinds kort de op een na meest voorkomende kanker bij vrouwen. Dat meldt de Stichting tegen Kanker daags voor de Werelddag voor longkanker.

In totaal registreerde de Stichting Kankerregister in 2021 9.192 nieuwe diagnoses voor longkanker, waarvan 3.517 bij vrouwen. Daarmee stijgt longkanker van de op twee na naar de op een na meest voorkomende kanker bij vrouwen, na borstkanker en voor dikkedarmkanker.

Longkanker blijft bovendien moeilijk te behandelen, en heeft een slechte prognose. Het is de dodelijkste vorm die we in België kennen.

De gemiddelde overlevingskanks vijf jaar na de diagnose is 22,8 procent voor mannen en 31,4 procent voor vrouwen. In 2021 eiste de ziekte bijna 6.000 levens.

Roken

Roken is verantwoordelijk voor 90 procent van de longkankers. Het stijgende aantal nieuwe diagnoses bij vrouwen houdt dan ook rechtstreeks verband met een toename in het aantal rokende vrouwen, een trend die de Stichting al enkele jaren vaststelt.

De organisatie roept dan ook op om in te blijven zetten op preventie en rookstophulp. Veruit het beste wapen in het gevecht tegen longkanker? Nooit beginnen met roken, of ermee stoppen.