Besmettingen met de gevaarlijke legionellabacterie komen veel vaker voor dan gedacht. Dat blijkt uit een grootschalige studie in Nieuw-Zeeland.

Een jaar lang, van mei 2015 tot mei 2016, moesten alle inwoners van Nieuw-Zeeland die een longontsteking hadden, een speciale test ondergaan die legionellabacteriën opspoort. Die grootschalige studie bracht voor het eerst de ziekte in heel het land nauwkeurig in beeld.

Gedurende dat jaar werden 238 gevallen van legionella geïdentificeerd. Dat zijn 5,4 gevallen per 100.000 Nieuw-Zeelanders. Dat cijfer ligt drie keer hoger dan het officieel geregistreerde cijfer in elk van de drie jaren voor het onderzoek, meldt The Lancet Infectious Diseases.

Van belang voor andere landen

De resultaten zijn van belang voor andere landen. Op weinig plaatsen in de wereld is al op zulke grote schaal getest op legionella (die ook de veteranenziekte wordt genoemd).

'Dit onderzoek toont aan dat de incidentie van de veteranenziekte in Nieuw-Zeeland veel hoger is dan eerder werd vastgesteld', zegt klinisch microbioloog David Murdoch van de Universiteit van Otago, die het onderzoek leidde. 'We hebben inderdaad de hoogste gerapporteerde incidentie in de wereld.'

Dodelijk

Legionella-besmetting veroorzaakt een longontsteking die dodelijk kan zijn. In het Belgische Evergem (bij Gent) werden de voorbije weken 32 mensen ziek door legionella en overleden twee mensen aan de gevolgen van de besmetting.

Van de 238 gevallen tijdens het Nieuw-Zeelandse onderzoek stierven er vijftien in de negentig dagen na de diagnose; 38 patiënten kwamen op de afdeling intensieve zorg terecht.

Murdoch pleit voor het routinematig gebruik van de zogeheten PCR-test om de besmetting op te sporen. Röntgenfoto's van de borst of andere tests maken geen onderscheid tussen longontsteking door legionella en andere vormen van longontsteking.

Hoe sneller de infectie wordt behandeld met specifieke medicatie, hoe beter de kansen voor de patiënt, aldus Murdoch.

Ouder dan 65 jaar

Uit het Nieuw-Zeelandse onderzoek blijkt ook dat bijna 60 procent van de legionella-patiënten ouder is dan 65 jaar, dat bijna een derde van de patiënten in meer sociaaleconomisch achtergestelde gebieden woont en dat bijna 80 procent van de patiënten in de vijf jaar voor de besmetting al eens in het ziekenhuis was opgenomen.

Twee derde van de legionellapatiënten werd in de winter en de lente in het ziekenhuis opgenomen.