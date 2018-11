Laat je niet misleiden: kokoswater is geen wonderdrank

100 % natuurlijk, door planten gezuiverd, energiearm, vrij van vetten en cholesterol, rijk aan mineralen, superhydraterend, enorm gezond...: de reclame prijst kokoswater aan als een godendrank. Toch moet je al die gezondheidsclaims met een flinke korrel zout nemen en is er soms sprake van regelrecht bedrog.

Kokoswater is het licht troebele vocht dat in de holte binnenin kokosnoten zit, omringd door een dikke laag witromig vruchtvlees waaruit kokosmelk geperst wordt, de basis voor kokosolie. Of kokosmelk en -olie gezond zijn, daarover bestaat discussie. Ze bevatten immers veel verzadigde vetten. Kokoswater is met slechts 2 gram vet per liter bijna vetvrij. Op dat vlak is de reclame correct. Wie kokoswater energiearm noemt, neemt echter een loopje met de waarheid. Het bevat gemiddeld 20 kilocalorieën per 100 gram, en dat is slechts de helft minder dan de klassieke gesuikerde frisdranken, die rond 44 kcal bevatten. Kokoswater is dus geen gezond alternatief voor drinkwater.

Kokoswater is ook niet de rijke bron van mineralen die de reclame ervan maakt - op dat vlak scoort het niet beter dan veel andere voedingsmiddelen. Ook voor de aanbreng van kalium hoef je het niet te doen. Met genoeg fruit en groenten op het menu krijg je daarvan ook voldoende binnen.

Vaak gaat het ook niet om zuiver kokoswater, maar worden suikers aan de drank toegevoegd. Dat staat niet op de verpakking, hoewel dat wettelijk verplicht is. Dankzij nieuwe technieken kwam onlangs aan het licht dat 9 van 24 commerciële kokoswaters, ongeveer 1 op de 3, vervalst waren met toegevoegde suikers. Het was de eerste maal dat kokoswaters op die manier onderzocht werden, en zet toch aan tot enige bezorgdheid.

Ook in andere 'natuurlijke' kokoswaters blijkt er bij een keurende blik op de ingrediëntenlijst weleens veel meer in het water te zitten dan het zuivere product. Uitkijken toch maar.