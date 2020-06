Een nieuwigheid op de niet-conventionele gezondheidsmarkt zijn neurosokken. Ze zouden niet alleen meer comfort bieden, maar ook pijnstillend werken en meer energie geven.

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Neurosokken zijn gemaakt van 70% katoen, 25% polyester, 3% spandex en 2% nylon. Deze zogenaamde wellness-sokken kosten 44 euro per paar en bestaan in verschillende kleurtjes, "voor alle gelegenheden".

Het bedrijf dat de sokken aan de man brengt, beweert dat ze werken tegen pijn in de voeten (ideaal voor mensen met diabetes), maar ook goed zijn in geval van rugpijn. De sokken zouden ook het algemeen welbevinden verbeteren en zorgen voor kracht en meer evenwicht. Kortom, sokken die je blij maken. Na de Duitstalige markt, zijn de sokken inmiddels ook bij ons te vinden.

Op de website van de fabrikant staat dat de werking van de sokken gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek sinds 45 jaar. De sokken zouden zodanig geweven zijn, dat ze bepaalde punten op de voet prikkelen, en deze prikkels zouden bepaalde hersenzones activeren waardoor de pijn zou verminderen.

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

De wetenschappelijke organisatie Cochrane Oostenrijk, een partner van Gezondheid-en-Wetenschap die alternatieve therapieën factcheckt, nam de beweringen van de neurosokkenfabrikant onder de loep.

Ze doorzochten alle grote gegevensbanken met wetenschappelijke literatuur: er is niet één studie te vinden over de heilzame sokken. De fabrikant verwijst zelf naar enkele studies die de werking van haar neurosokken moeten ondersteunen.

Volgens deze studies kunnen dragers van neurosokken sneller en hoger springen omdat ze een beter evenwicht hadden en minder pijn in de voeten ervaren. De kwaliteit en geloofwaardigheid van deze studies, opgezet door de fabrikant zelf en geanalyseerd door Cochrane Oostenrijk, is zeer twijfelachtig. Een placebo-effect (de deelnemers sprongen iets hoger in hun nieuwe sokken) is niet uit te sluiten. Mogelijk waren ze blij met de gratis sokken.

CONCLUSIE Dure sokken die pijn aan de voeten verbeteren en je beter in balans houden? De fabrikant verkoopt ze zonder één degelijk bewijs. Ze konden ons alvast niet van onze sokken blazen.

