De initiatiefnemers achter de actie '30 dagen zonder klagen' lanceren op deze Blue Monday hun nieuwe campagne Koffie zonder klagen. Een initiatief waarmee ze naast zoetstof en havermelk ook 'zonder klagen' aan onze speciale koffiewensen toevoegen.

Klagen en zagen is voor velen een automatisme geworden. Die tendens tot negativiteit lijkt er bijna van nature in te zitten. Zelfs een bezoekje aan de koffieautomaat verandert je bakje troost in voor we het beseffen in een bakje geklaag, terwijl een pauzemoment net het uitgelezen moment is om je mind te resetten.

De opzet van de actie 'Koffie zonder klagen' is eenvoudig: zoveel mogelijk koffiemachines in Vlaanderen tooien met positieve posters, om mensen te motiveren om te kijken naar de positieve dingen.

Begeleid naar positiviteit

Twee jaar geleden probeerden 30 000 Vlamingen 30 dagen niet te klagen. Het jaar daarop waren het er maar liefst 80 000. Hoe ze dat deden? 'Wat de twee vorige edities met elkaar verbond, waren de tips', zegt Isabelle Gonnissen, bezielster van het project. 'Dagelijks stelde een van onze ambassadeurs zijn gouden tips voor aan het publiek. Die waren heel concreet en uiteenlopend: van beweging tot slapen of voeding.'

De deelnemers werden bij de hand genomen en persoonlijk begeleid richting positiviteit. 'Bij de tweede editie wilden we het concept wat meer open trekken. We lieten de deelnemers zelf zoeken naar de doelen die dicht bij henzelf lagen en welke ze haalbaar zagen om in hun leven te implementeren.'

Stilstaan bij je mindset

Editie drie gooit het over een andere boeg. De tsunami van tips uit de vorige edities wordt gereduceerd tot één concreet doel: koffie zonder klagen. 'We zitten met z'n allen dagelijks aan de koffie, of op z'n minst aan de thee of het water. Het ideale moment om even stil te staan bij je mindset. Een blik op onze poster zal je daarbij helpen', gelooft Gonnissen

Positiviteit werkt. 'Op de arbeidsmarkt vertaalt de inzet van de werkgever op welzijn zich in minder absenteïsme en minder burn-outs, wat toch wel de ziekte van deze tijd is', weet Gonnissen. 'Dat vertaalt zich ook naar de privésfeer, waar mensen zich beter in hun vel gaan voelen.'

Sixpack voor je brein

Het belangrijkste om die positieve mindset te bereiken, is werken. 'Als je een sixpack wilt, neemt iedereen aan dat je daarvoor moet werken. Dat je je moet inzetten, dat het zeker niet vanzelf komt en dat je het ook moet onderhouden. Dat is maatschappelijk aanvaard, niemand trekt het in twijfel.'

Bij positief zijn werkt het net hetzelfde volgens Gonnissen, want ook daarvoor moet je spieren trainen. Weliswaar niet je buikspieren, maar de spieren in je hersenen. 'Het is niet zo dat je positief bent of niet. Je kan het leren, trainen, zoals elke ander spier in je lijf.'

Koffie zonder klagen is het trainingsschema. 'Door je gedachten en gedrag te herkennen en te corrigeren, door het positieve telkens wat meer in de verf te zetten dan het negatieve, train je je brein net zolang tot het een reflex wordt.'

De roeping roept

Voor Gonnissen is dertig dagen zonder klagen niets minder dan een roeping. 'Telkens wanneer ik op reis ging, werd ik geconfronteerd met mensen die het minder hadden dan ik. Niet elk land heeft een sociaal vangnet zoals dat van ons.'

Wanneer Gonnissen terug kwam van haar reizen, zag ze Vlamingen staken en protesteren. 'Toen drong het tot me door hoe jammer het wel niet is dat we niet meer zien hoe goed we het hier wel niet hebben.'

Vandaar roept ze elk jaar harder, en met de steun van betekenisvolle figuren als Dirk De Wachter en Lieven Annemans reikt haar stem steeds verder.

Tien tips om de deur naar positiviteit te openen Zeg 'ja' tegen iets dat je nog nooit gedaan hebt: Luister eens naar Klara, ook al leef je op de beats van dance. Of proef eens van die veganistische kaas, ook al heeft vette brie je hart gestolen. Omdat het kan en omdat het mag. En omdat je zoveel mist, door de marge van 'misschien'. Verrassing: Een lach op jouw gezicht, tovert er een op de mijne. Geluk wordt zoveel groter eens gedeeld. Een persoonlijke post-it of een chocolaatje in de brooddoos maakt een dag. Ongeplande uitstapjes, zelf geknutselde pakketjes. Alles kan, en nog meer mag. Blijf jezelf: Een ander heeft het altijd beter, is gelukkiger, succesvoller. Kijk eens met die blik in de spiegel. Kijk naar jouw kwaliteiten. Uit vergelijkingen komen geen winnaars. Hoofd naar boven, borst vooruit. Jij bent een winnaar. Volg je natuur: Volg je hart, dat klopt. Clichés zijn er met een reden. Hoor de charmezanger: Alles is liefde. Knuffels: We leven vaak te veel in ons hoofd. We vergeten waar we zijn, met wie we zijn, wie we zijn. Fysiek contact is belangrijk om de voeling met het échte leven niet te verliezen en een tekort is zelfs nefast voor onze gezondheid. Dus: deel vanaf vandaag elke dag drie knuffels uit. Zo houd je niet enkel je eigen dosis fysiek contact op peil, maar vul je ook meteen die van de ander aan. Doe de dingen nu: Niet alles kan en moet nu meteen, maar uitstellen is in plaats van de meest effectieve vaker gewoon de makkelijkste oplossing. Probeer eens alles wat minder dan drie minuten vraagt niet langer uit te stellen, maar nu meteen te doen. Gewoon nu. Doen. Herformuleer je klagen: Klagen komt vaak voort uit de frustratie niet gehoord te worden. Belangrijker dan het klagen te aanhoren, is het zoeken naar wat er achter zit. Benoem die behoefte op een constructieve manier, en contacten worden een stuk aangenamer. Voor iedereen. Kies voor slapen: Een goede nachtrust is cruciaal voor een goed humeur. De meeste mensen hebben nood aan zo'n acht uur per nacht, vooraf gegaan door een vast slaapritueel. Sta jezelf toe om op tijd onder de wol te kruipen en de schaapjes zijn zo geteld. Zeg hallo tegen een vreemde: Positiviteit uitstralen en ontvangen in een vingerknip? Makkelijker dan je denkt. Een glimlach naar de vrouw in de bus, een knikje naar die man op zijn fiets. Soms is het uitwisselen van een blik al genoeg om iemands dag te maken. Zo ook de jouwe. Kies om minder te zitten: Wie dacht dat zitten de meest comfortabele positie was, think again. We werken ons niet meer kapot, we zitten ons kapot. Doorbreek daarom elk halfuur zitten door even recht te staan zodat je bloedcirculatie zich weer op gang kan trekken. Stromend bloed als voorwaarde voor stromende gedachten.

