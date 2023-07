Kinderen bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van hittegolven

Baby’s en jonge kinderen lopen het meeste risico bij hittegolven.

De helft van alle kinderen in Europa en Centraal-Azië wordt steeds vaker blootgesteld aan hittegolven, het dubbele van het wereldwijde gemiddelde. Dat blijkt uit een onderzoek van Unicef in vijftig landen.

De analyse stelt niet enkel vast dat in totaal 92 miljoen Europese of Centraal-Aziatische kinderen meer risico lopen op hitte, maar dat kinderen daarnaast ook bijzonder kwetsbaar zijn voor de gevolgen van hittegolven. Het geeft hen een verhoogd risico op ernstige ziekten zoals een hitteberoerte.

Sneller warm

Baby’s en jonge kinderen lopen het meeste risico omdat hun lichaamstemperatuur aanzienlijk hoger en sneller stijgt dan die van volwassenen.

‘Hoe vaker kinderen aan hittegolven worden blootgesteld, hoe groter de kans op gezondheidsproblemen zoals chronische ademhalingsaandoeningen, astma en hart- en vaatziekten’, zegt Philippe Henon, woordvoerder van Unicef België. ‘Baby’s en jonge kinderen lopen het grootste risico op sterfte door hitte.’



Hitte tast verder ook het concentratie- en leervermogen van kinderen aan, waardoor hun onderwijs in gevaar komt, stelt het rapport. ‘Verder komen ook de toegang tot water en voedsel vaker in het gedrang’, zegt Henon. Naar verwachting zullen in de komende drie decennia meer kinderen worden getroffen door langere, warmere en opeenvolgende hittegolven.

(Lees verder onder de foto)

Hittegolven nemen toe

Omdat volwassenen hitte anders ervaren dan kinderen, is het voor ouders en verzorgers moeilijk om gevaarlijke situaties of symptomen van hittegerelateerde ziekten bij kinderen te herkennen. Hierdoor loopt de gezondheid van kinderen nog meer gevaar, want volgens Regina De Dominicis, regionaal directeur voor Unicef Europa en Centraal-Azië, wordt de helft van de kinderen in deze regio nu al blootgesteld aan een hoge frequentie van hittegolven. ‘Dit zal naar verwachting stijgen tot alle kinderen in 2050’, zegt ze.

‘De vele negatieve gevolgen voor de huidige en toekomstige gezondheid van zo’n aanzienlijk deel van de kinderen in de regio moeten een katalysator zijn voor regeringen om dringend te investeren in de nodige maatregelen’, aldus De Dominicis.



In Europa en Centraal-Azië zijn er voorlopig geen tekenen dat hittegolven zullen afnemen en in een scenario waarbij de wereldwijde temperatuur stijgt met 1,7 graden Celsius, zullen alle kinderen in Europa en Centraal-Azië tegen 2050 te maken krijgen met een hogere frequentie aan hittegolven.

Beleid aanpassen

Unicef roept daarom regeringen in heel Europa en Centraal-Azië op om kinderen veel meer centraal te stellen bij de uitwerking van nationale beleidsplannen bij rampen en om meer te investeren in preventie, vroegtijdige actie, diagnose en behandeling van hitte-gerelateerde ziekten bij kinderen. Zo zouden leerkrachten bijvoorbeeld kunnen opgeleid worden om symptomen sneller te herkennen.